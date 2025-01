Pablo destaca evolução do Flamengo no Carioca

O Flamengo continua em busca da primeira vitória no Campeonato Carioca. Com um time alternativo, o Rubro-Negro perdeu para o Boavista na estreia e empatou com o Madureira na segunda rodada. Agora, tem pela frente o Nova Iguaçu, neste domingo, em São Luís. O zagueiro Pablo destaca a evolução do Fla e mostra confiança para o duelo.

"A gente consegue ver uma evolução grande do time, do primeiro jogo para o segundo jogo. Vários jogadores, eu posso falar por mim, algum tempo sem atuar. Então, a cada jogo, a gente tem evoluído. O segundo jogo foi melhor, empatamos um jogo que a gente merecia ter vencido. Um empate com gostinho de derrota, mas estamos evoluindo, estamos crescendo e estamos bem confiantes para o próximo jogo", afirmou o zagueiro, à "Fla TV".

Contra o Nova Iguaçu, Pablo terá um novo parceiro de zaga. Isso porque Cleiton, que atuou ao lado dele nos dois primeiros jogos, viajou para os Estados Unidos e se juntou ao grupo principal que realiza a pré-temporada. Da Mata e Felipe Vieira são as opções para a partida deste domingo. Pablo reforça a confiança para o duelo.

"O terceiro jogo vai ser melhor, teve essa mudança aí com Cleiton, mas todos os jogadores que estão aqui, sendo jovens, sendo mais experientes, estão aptos, têm a confiança do treinador, têm a nossa confiança. Estou aqui para passar toda a minha experiência, tudo o que aprendi como atleta para ajudar da melhor forma possível", declarou.

O jogo deste domingo será especial para Pablo. Ele é natural de São Luís, no Maranhão. Assim, vai sentir o gostinho de jogar em casa. O Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu, às 21h (de Brasília), no Castelão.