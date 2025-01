Torcedor do Botafogo batalha para manter 'réplica' do muro dos ídolos

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Em um passeio pela Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, você pode se deparar com os rostos do Nilton Santos, Garrincha, Zagallo, Túlio Maravilha e Jefferson. Esses são alguns dos ídolos do Botafogo retratados em um muro na esquina da Avenida Maracanã com a Rua Garibaldi. O local foi idealizado e é mantido por Luiz Antônio Silva, um fanático torcedor alvinegro dono de uma banca de jornal no endereço.

O mural caiu nas graças dos torcedores do Glorioso, e muitos vão lá para fazer fotos. Enquanto isso, o original, que ficava em frente à sede de General Severiano, foi coberto devido às obras de revitalização do Canecão.

Sempre trabalhei com banca e sempre era a 'banca do botafoguense'. Tinha minha bandeira e tudo mais. Há quase dois anos vim para cá e queria fazer algo no muro. O pensamento inicial era pintar uma bandeira, e um colega conhecia o Tadeu. Ele veio aqui, comprou a ideia e deu no que deu Luiz Antônio

Luiz Antônio, torcedor do Botafogo que mantém 'réplica' de muro dos ídolos Imagem: Alexandre Araújo / UOL

O Tadeu ao qual Luiz se refere é Tadeu Tenak, grafiteiro responsável pelos desenhos no grande muro que ficava na Rua Venceslau Brás, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

Ele conhecia o meu trabalho através do muro dos ídolos e, diante dessa vontade por uma caracterização, ligou para desenvolver a ideia. Acabou que o muro foi tomando outra proporção. É muito legal poder ver um muro em outra parte da cidade, na Avenida Maracanã, um bairro que é importante também para o Botafogo e para o futebol em geral Tadeu Tenak

As pinturas com referências ao Botafogo são feitas, e a área do muro cresce, de acordo com recursos próprios de Luiz, somados ao que arrecada com doações de alguns torcedores. A atualização mais recente foi o registro do escudo do Club de Regatas Botafogo.

"Sábado e domingo, principalmente, sempre aparece um pessoal para ver o muro e tirar fotos. Não tem patrocínio algum. Estamos fazendo aos poucos. Quando pinta uma graninha extra, chamo o Tadeu e ele faz a imagem", diz Luiz Antônio.

O muro, inclusive, pode ganhar novidade para imagens em homenagens ao elenco que conquistou a Libertadores e o Brasileiro do ano passado.

Queremos usar a parte de cima, que está vazia, para colocar os ídolos novos, fazer menção às nossas novas conquistas. Em breve, queremos fazer isso, mas ainda não há data Tadeu Tenak

Torcedor do Botafogo mantém muro dos ídolos em esquina na Tijuca Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Tem uma galera boa aí, né? Gostei muito do John, nosso goleiro, Luiz Henrique, Almada... Tem um pessoal Luiz Antônio

O muro na Tijuca tem o primeiro escudo do Botafogo e o da Estrela Solitária, além das imagens de PC Caju, Maurício, Zagallo, Donizete e Túlio, Loco Abreu, Mendonça, Jefferson, Jairzinho, Quarentinha, Didi, Garrincha e Nilton Santos.

A banca também faz um papel social na região. Entre as imagens de Loco Abreu e Mendonça, uma placa com o dizer "Quem tem, põe. Quem não tem, tira" e uma banqueta. No local, são doados roupas, agasalhos, calçados e até livros.

E o muro original?

O mural dos ídolos ficava em frente à sede de General Severiano e começou em 2007 através de uma ação de torcedores. Aos poucos, cresceu e se tornou um patrimônio dos alvinegros.

O muro, porém, pertencia ao terreno do Canecão, casa de shows que integra o complexo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O local passa por uma revitalização, e as pinturas dos jogadores que tiveram marcantes passagens pelo clube começaram a ser cobertas em junho do ano passado.

À época, o vereador Rafael Aloisio Freitas (PSD) chegou a apresentar um projeto de lei para o tombamento do "Muro dos Ídolos do Botafogo", mas não houve avanço na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Existe uma ideia de tentar recriar o mural no Estádio Nilton Santos, mas ainda sem avanços. Vale lembrar que o estádio é uma concessão junto à Prefeitura do Rio de Janeiro.