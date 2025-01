Cria da Academia brilha, e Palmeiras arranca empate contra o Noroeste

O Palmeiras não teve vida fácil em Bauru, saiu atrás, mas contou com o brilho do jovem Thalys para buscar o empate em 1 a 1 contra o Noroeste, neste sábado (18), pela segunda rodada do Paulistão.

Carlão abriu o placar para o Noroeste, e Thalys empatou para o Palmeiras. Em um jogo de muitas chances, os goleiros Felipe Alves e Marcelo Lomba trabalharam bastante, principalmente na primeira etapa.

Com o resultado, o Palmeiras lidera o Grupo D, com quatro pontos. O time alviverde pode perder a posição para São Bernardo e Ponte Preta (ambos com três pontos), que ainda jogam na rodada.

O Noroeste mantém a liderança do Grupo C. A equipe de Bauru seguirá líder com o complemento da rodada, já que São Paulo, Água Santa e Novorizontino ainda não pontuaram.

Casa cheia para inauguração do novo gramado do estádio. Todos os ingressos colocados à venda foram vendidos para a estreia do Noroeste no Estádio Alfredo de Castilho.

O Palmeiras tem clássico na sequência do Paulistão. A equipe visita o Santos na próxima quarta-feira (22), às 21h35 (de Brasília).

O Noroeste volta a jogar em casa. A equipe de Bauru recebe o Botafogo-SP na próxima quinta (23), às 18h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

Os primeiros minutos da partida foram frenéticos, com os dois times perdendo chances claras. O Noroeste foi mais perigoso, incomodando em várias jogadas pelo lado esquerdo da defesa palmeirense. A equipe alviverde respondeu principalmente com finalizações de fora da área.

O ritmo das equipes diminuiu depois de uma pausa para hidratação. O Palmeiras passou a controlar a posse de bola, mas só conseguiu assustar em lances de bola parada. Os donos da casa se defenderam bem, porém deixaram de ameaçar ofensivamente.

Assim como no início do primeiro tempo, o Noroeste foi melhor nos primeiros minutos da segunda etapa. Desta vez, no entanto, a equipe da casa foi eficiente e abriu o placar com Carlão. Pedro Felipe ainda desperdiçou uma chance clara de aumentar a vantagem.

O Palmeiras equilibrou a partida aos poucos, e buscou o empate. Depois do susto, os visitantes melhoraram com as entradas de Rômulo e Thalys. Foi do centroavante da base o gol que igualou o placar.

Gols e principais lances

Marcelo Lomba duas vezes! Logo aos 2', Thiago Lopes recebeu perto da grande área, girou e bateu forte, no canto. O goleiro palmeirense saltou no canto e fez uma ótima defesa. Na sequência do lance, Thiago Lopes recebeu dentro da área e finalizou na saída de Lomba, que fechou bem o ângulo.

Felipe Alves com a ponta dos dedos! Aos 10', Luighi fez boa jogada, girando sobre um zagueiro para se desmarcar, e bateu de chapa, no canto. Felipe Alves evitou o gol.

Perdeu Carlão! Aos 13', Carlão recebeu passe em infiltração, invadiu a área e bateu cruzado, superando Marcelo Lomba. A bola passou raspando a trave.

Na trave! Aos 22', Denner bateu falta pela direita direto para o gol. Marcelo Lomba espalmou no susto, e a bola ainda tocou a trave antes de a defesa palmeirense afastar.

Felipe Alves no cantinho! Aos 29', Raphael Veiga aproveitou uma bola mal afastada, dominou e bateu de fora da área. Felipe Alves foi no canto e colocou para escanteio.

Felipe Alves salva! Aos 41', Facundo Torres dominou na ponta esquerda, já na grande área. Com liberdade, ele cruzou na cabeça de Gustavo Gómez, que finalizou para baixo. O goleiro do Noroeste se jogou na bola e defendeu com o peito.

1x0: Aos 5' do segundo tempo, Maycon Jesus recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro. Carlão dominou de costas, girou rápido e finalizou no alto, cruzado, sem chances para Marcelo Lomba.

Perdeu Pedro Felipe! Aos 20', em lance parecido com o do primeiro gol, Maycon Jesus cruzou rasteiro e Carlão finalizou dentro da área, mas foi travado. A bola sobrou com Pedro Felipe, que, livre de marcação, bateu de primeira e isolou.

1x1: Aos 23', após confusão na área do Noroeste, a bola sobrou para Thalys, que bateu de primeira, acertou o cantinho e empatou o jogo.

FICHA TÉCNICA

NOROESTE 1 X 1 PALMEIRAS

Data e horário: 18 de janeiro (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Paulista - 2ª rodada

Local: Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, SP

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Izabele de Oliveira

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Gustavo Gómez (PAL)

Público: 12.064

Renda: R$1.600.093,00

Gols: Carlão, aos 5', e Thalys, aos 23 minutos do segundo tempo.

Noroeste: Felipe Alves; Rodolfo Filemon, Carlinhos e Maycon; Cicinho (Felipe Rodrigues), Maykon Jesus (Diego Maia), Dudu Miraíma (Victor Hugo) e Denner (Jonatas Paulista); Thiago Lopes (Blade) Pedro Felipe e Carlão. Técnico: Paulo Comelli.

Palmeiras: Marcelo Lomba; Giay (Rômulo), Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno (Atuesta), Mayke e Raphael Veiga; Luighi (Thalys), Facundo Torres e Flaco López (Allan). Técnico: Abel Ferreira.

