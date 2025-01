Luana Silva é a primeira brasileira campeã mundial júnior nas Filipinas

O Brasil segue fazendo história no surfe. Desta vez, Luana Silva, 20 anos, faturou neste sábado (18) o WSL World Junior Championships 2024 nas Filipinas ao bater na bateria decisiva a japonesa Kana Nakashio na praia de Urbiztondo Beach, em San Juan, província de La Union.

Com o título, a surfista contribui para o país chegar à sua décima conquista na competição, sendo a primeira mulher a faturar o feito. Ela se junta a Lucas Vicente, Mateus Herdy, Lucas Silveira, Gabriel Medina, Caio Ibelli, Pablo Paulino (que venceu duas vezes), Adriano de Souza e Pedro Henrique na galeria de campeões.

"Muito feliz do que conquistei agora. É surreal para mim. Agradecer a todos que ficaram acordados assistindo e torcendo por mim. Minha família, meus amigos, namorado, a família dele, a todos que mandaram mensagem. Senti tudo aqui, senti toda a energia boa vinda que mandaram para mim. Essa é muito especial e essa vai para o Brasil", disparou Luana Silva não escondendo a felicidade pelo feito e já com a taça nas mãos.

A conquista veio no estouro do cronômetro, quando conseguiu uma nota 6.53. Ela já havia conquistado 5.70 terminando com um somatório total de 12.23. A japonesa conseguiu um somatório de 11.67, sendo 5.67 em uma onda e 6.00 em outra.

Ex-integrante do CT, Luana fez bonito nas Filipinas e, antes de encarar a japonesa na decisão, passou pela norte-americana Reid Van Wagoner, nas oitavas de final, pela espanhola Annette Gonzalez Etxabarri, nas quartas, e pela australiana Rosie Smart, na semifinal.

Luana recebeu o convite da WSL para participar por ser a melhor colocada no Challenger Series 2024, com idade para participar da competição. Ela terminou o CS na sétima posição.

Além da campeã, Sophia Medina e Laura Raupp também participaram. As peruanas Arena Rodriguez e Catalina Zariquiey completaram o time da América Latina no campeonato. No masculino, competiram Ryan Kainalo, Cauet Frazão, Leo Casal e Heitor Mueller.

"Essa conquista da Luana Silva mostra que a nova geração do surfe feminino brasileiro liderado por Tatiana Weston-Webb, atual medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-24 e terceira colocada no Championship Tour do ano passado, vem forte e está pronta para brilhar", analisou Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

"Além delas, ainda temos nomes como Sophia Medina e Laura Raupp que também estão construindo uma linda história. Esse título do Mundial Pro Junior é uma evidência de que a Brazilian Storm também já é uma referência entre as mulheres", finalizou.