Arana revela sondagem do Corinthians: 'Perguntaram sobre minha situação'

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, titular do Atlético-MG, revelou à imprensa que recebeu uma sondagem recente do Corinthians. Em entrevista neste sábado, o defensor disse que a diretoria de seu ex-clube quis entender sua situação atual no Galo.

"Recebi sondagem. Nunca chegou ao ponto de eu ter que decidir se sigo aqui (Galo) ou não. Acho que o pessoal do Corinthians perguntou sobre a minha situação aqui no Atlético, mas nunca chegou algo concreto para mim. Mas aconteceu a sondagem, sim", disse Arana, que foi revelado na base do Timão e se destacou pelo profissional especialmente na campanha vitoriosa de 2017.

O Atlético-MG do técnico Cuca faz pré-temporada nos Estados Unidos. Neste domingo, a equipe empatou por 0 a 0 com o rival Cruzeiro em Orlando, pela FC Series. Arana foi titular na lateral esquerda.

Recentemente, o também lateral Renan Lodi, do Al-Hilal, foi outro a revelar que chamou a atenção do Corinthians. O defensor disse que foi procurado por Fabinho Soldado, mas que não pensa em romper seu contrato com o clube árabe neste momento.

As declarações mostram como o Corinthians mantém no radar a contratação de um lateral esquerdo para o restante da temporada. Neste momento, o técnico tem à disposição para o setor Matheus Bidu, Hugo e Diego Palacios.

Enquanto vários clubes se movimentam, o Corinthians ainda não fechou com nenhum jogador nesta janela de transferências. Publicamente, diretoria e comissão técnica falam que o mais importante foi não ter nenhuma grande baixa em relação ao time que terminou o último Campeonato Brasileiro com nove vitórias seguidas.

O Timão estreou com o pé direito no Paulistão, com a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na última quinta-feira. Agora, a equipe vai enfrentar o Velo Clube, neste domingo, na Neo Química Arena.