Guarani empata com a Inter de Limeira e segue invicto no Paulistão

O Guarani pontuou em seu primeiro desafio fora de casa pelo Paulistão 2025. Na tarde deste sábado, a equipe de Campinas empatou com a Inter de Limeira por 0 a 0, no estádio Major José Levy Sobrinho, o Limeirão.

Em campo, o Guarani teve o domínio territorial, com 69% da posse de bola do jogo. No entanto, o time de Campinas não conseguiu traduzir essa superioridade nas finalizações ? foram 12 contra 10 do adversário.

O resultado deixa o Guarani na liderança do grupo B do Paulistão, com 4 pontos. Porém, o Bugre pode ser ultrapassado caso o Santos vença a Ponte Preta neste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Já a Inter de Limeira fez a sua estreia no Paulistão ? deveria ter enfrentado o São Paulo na rodada de abertura. A equipe soma o primeiro ponto no grupo A, liderado pelo Corinthians.

Na próxima rodada do Estadual, o Guarani terá o seu primeiro grande desafio. Na quinta-feira, enfrenta o São Paulo, no estádio do Morumbis, na capital paulista.