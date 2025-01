Giro da Rodada: Sport empata com Retrô pelo Pernambucano e segue sem vencer em 2025

A primeira vitória do Sport em 2025 foi adiada mais uma vez. Neste sábado, o Leão recebeu o Retrô na Ilha do Retiro, em Recife, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano, e empatou em 1 a 1. O zagueiro Walce, ex-São Paulo, abriu o placar para os visitantes no segundo tempo. Em seguida, Marcelo Ajul deixou tudo igual para o time mandante.

O Sport repetiu o resultado pela terceira vez na temporada. Até o momento, todos os jogos da equipe no ano terminaram em 1 a 1. O Leão é o quinto colocado do Pernambucano, com três pontos, enquanto o Retrô tem uma unidade a mais e ocupa a quarta colocação.

Na próxima quarta-feira, o Sport deixa o Estadual de lado e passa a focar na Copa do Nordeste. O time estreia no torneio fora de casa contra o Ferroviário, em Fortaleza, às 21h30 (de Brasília). O Retrô volta a campo apenas no próximo sábado, contra o Jaguar, pela terceira rodada do Pernambucano.

O Retrô abriu o placar com um belo gol de falta de Walce. Aos sete minutos da etapa final, o zagueiro bateu por cima da barreira, e a bola tocou na trave antes de morrer no fundo das redes do Leão.

O Sport deixou tudo igual aos 23. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Marcelo Ajul subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou para o o gol.

Ceará estreia com vitória no Cearense

O Ceará estreou com o pé direito no Campeonato Cearense. Neste sábado, a equipe venceu o Tirol por 2 a 1, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, com gols de Pedro Henrique, ex-Corinthians, e Ramon. O Vozão lidera o Grupo A do Estadual com três pontos.

Goiás empata com CRAC e segue sem vencer no Goiano

Pela segunda rodada do Campeonato Goiano, o Goiás empatou sem gols com o CRAC, neste sábado, no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha. Nono colocado, o Esmeraldino somou seu primeiro ponto no torneio, mas segue sem vencer em 2025.