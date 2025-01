Gaviões mantém apoio a Augusto e chama torcida para votação de impeachment

A Gaviões da Fiel segue demonstrando apoio ao presidente do Corinthians, Augusto Melo, que será alvo de votação de impeachment na próxima segunda-feira (20).

O que aconteceu

Em nota oficial (leia mais abaixo), a organizada do Corinthians justifica o apoio ao mandatário dizendo que as investigações ainda estão em andamento. Ele é acusado de irregularidades no caso VaideBet.

A Gaviões da Fiel ressalta que será a primeira a exigir a renúncia do presidente 'caso o resultado do inquérito comprove irregularidades'.

O Conselho Deliberativo do clube se reunirá no Parque São Jorge a partir das 19h (de Brasília) de segunda-feira (20) para votar o possível impeachment do presidente.

A Gaviões da Fiel convocou a torcida a marcar presença na reunião, que definirá o futuro do mandatário no cargo.

Terceira data para o impeachment

Esta é a terceira data marcada para a discussão do pedido de impeachment. A votação foi inicialmente agendada para 28 de novembro, mas acabou adiada após as autoridades apontarem falta de segurança. Sob gritos de "não vai ter golpe", membros da Gaviões da Fiel compareceram à porta do clube para demonstrar apoio a Augusto Melo.

A segunda data seria no dia 2 de dezembro, mas uma liminar obtida por Augusto suspendeu a votação, feito comemorado pelos torcedores no lado de fora do Parque São Jorge.

O mandato de Augusto Melo, caso não haja impeachment, irá até dezembro de 2026.

Os nossos conselheiros hoje são pessoas qualificadas, que conhecem as coisas e entendem do Corinthians. Eles não vão cair nesse golpe. Tenho convicção de que estarei aqui na terça-feira. Deus me colocou aqui e só Deus me tira. Se Ele me colocou aqui é porque tem um propósito

Augusto Melo, em entrevista ao canal "Identidade Corinthiana"

Leia a nota na íntegra:

Salve, Família!

Convocamos toda a Fiel Torcida a marcar presença no Parque São Jorge nesta segunda-feira (20), para acompanhar a reunião do Conselho Deliberativo que está agendada para iniciar às 19h e que tem como pauta a votação do impeachment do presidente Augusto Melo.

Reafirmamos o nosso primeiro posicionamento divulgado em 28 de agosto de 2024 de sermos contra ao processo de impeachment nas justificativas apresentadas e sem a conclusão final do inquérito policial. Caso o resultado do inquérito comprove irregularidades, seremos os primeiros a exigir a renúncia do presidente. Desta forma, esperamos que o Conselho atue de forma transparente, imparcial e de forma ética na tomada de decisões.

Destacamos mais uma vez, que o Gaviões estará presente e honrando sua missão como órgão fiscalizador do Sport Club Corinthians Paulista e acompanhará os desdobramentos da reunião de forma pacífica, defendendo a integridade de todos — torcedores, conselheiros e funcionários. Somos a voz da nação Corinthiana, e nosso maior patrimônio jamais ficará sem proteção!

Contamos com a presença da Fiel Torcida! A concentração em nossa sede começa às 15h.

Pelo Corinthians, com muito amor, até o fim!