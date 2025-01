Gaviões da Fiel convoca torcida do Corinthians para votação do impeachment de Augusto Melo

A organizada Gaviões da Fiel convocou a torcida do Corinthians para acompanhar votação do impeachment do presidente Augusto Melo, que acontece na sede social do clube, nesta segunda-feira.

Em nota oficial, a Gaviões da Fiel manteve o posicionamento contrário ao impeachment do dirigente sob a justificativa de que as investigações policiais contra ele ainda estão em andamento. "Caso o resultado do inquérito comprove irregularidades, seremos os primeiros a exigir a renúncia do presidente. Desta forma, esperamos que o Conselho atue de forma transparente, imparcial e de forma ética na tomada de decisões", afirma o documento.

Esta é a terceira data marcada para a discussão do pedido de impeachment pelos conselheiros do clube. Inicialmente, a votação foi agendada para o dia 28 de novembro, mas foi adiada após as autoridades apontarem falta de segurança. Membros da Gaviões da Fiel compareceram à porta do clube para demonstrar apoio a Melo. Sob os gritos de "não vai ter golpe", eles criticaram o processo.

Posteriormente, a votação aconteceria no dia 2 de dezembro, mas a Justiça concedeu a liminar ao presidente corintiano, que apresentou o documento no local da reunião quando os conselheiros já estavam presentes para votar a destituição. A liminar foi derrubada em 12 de dezembro.

Durante a semana, Augusto Melo demonstrou tranquilidade, chamando o pedido de impeachment de "golpe" e disse estar otimista para continuar o mandato, previsto para terminar em dezembro de 2026.