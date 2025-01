Gaviões convocam torcida para acompanhar votação de impeachment de Augusto Melo nesta segunda-feira

Assim como feito em novembro de 2024, os Gaviões da Fiel divulgaram uma nota oficial neste sábado convocando a torcida corintiana para comparecer ao Parque São Jorge na próxima segunda-feira, com o objetivo de acompanhar a votação do impeachment do presidente Augusto Melo.

O Conselho Deliberativo do Corinthians, liderado por Romeu Tuma Júnior, já havia marcado uma reunião há dois meses para debater o impeachment do mandatário alvinegro. Entretanto, uma liminar obtida por Augusto suspendeu a votação, feito comemorado pelos torcedores no lado de fora do Parque São Jorge.

A liminar foi derrubada ainda em dezembro, permitindo que uma nova votação fosse marcada para esta segunda-feira, às 19h (de Brasília). Os Gaviões, assim como as outras torcidas organizadas do Timão, são contra o afastamento de Augusto, alegando que as acusações contra o mandatário no caso VaideBet ainda não teriam sido provadas e/ou concluídas.

Por sua vez, Augusto Melo se diz tranquilo com a possibilidade de impeachment e acredita que não será cassado. Caso os conselheiros do clube votem em sua maioria pelo afastamento do presidente, ele será imediatamente afastado até a votação com os sócios do clube e, assim, o vice Osmar Stabile iria assumir o Timão neste período.

Veja a nota oficial divulgada pelos Gaviões neste sábado:

"Convocamos toda a Fiel Torcida a marcar presença no Parque São Jorge nesta segunda-feira (20), para acompanhar a reunião do Conselho Deliberativo que está agendada para iniciar às 19h e que tem como pauta a votação do impeachment do presidente Augusto Melo.

"Reafirmamos o nosso primeiro posicionamento divulgado em 28 de agosto de 2024 de sermos contra o processo de impeachment nas justificativas apresentadas e sem a conclusão final do inquérito policial. Caso o resultado do inquérito comprove irregularidades, seremos os primeiros a exigir a renúncia do presidente. Desta forma, esperamos que o Conselho atue de forma transparente, imparcial e de forma ética na tomada de decisões.

Destacamos mais uma vez, que o Gaviões estará presente e honrando sua missão como órgão fiscalizador do Sport Club Corinthians Paulista e acompanhará os desdobramentos da reunião de forma pacífica, defendendo a integridade de todos ? torcedores, conselheiros e funcionários. Somos a voz da nação Corintiana, e nosso maior patrimônio jamais ficará sem proteção!

Contamos com a presença da Fiel Torcida! A concentração em nossa sede começa às 15h"