Ganso tem inflamação no coração detectada e vira desfalque no Fluminense

O Fluminense informou neste sábado que o meia Paulo Henrique Ganso foi diagnosticado com miocardite, uma inflamação no músculo do coração. Com isso, o jogador ficará afastado das próximas rodadas do Campeonato Carioca e seguirá em avaliação médica até obter condições de voltar aos gramados. Felizmente, Ganso não apresentou sintomas da condição.

"O Fluminense FC informa que o meia Paulo Henrique Ganso foi diagnosticado com uma pequena miocardite (inflamação do músculo do coração) durante os exames de pré-temporada da equipe. Sem qualquer sintoma, o atleta ficará afastado das atividades físicas, como parte do tratamento, estará sob os cuidados do departamento médico do clube e voltará a ser examinado em quatro semanas", disse o clube em nota oficial.

O clube também esclareceu que a miocardite foi detectada recentemente e não estava presente nos exames feitos ao longo dos seis anos em que Ganso está no Fluminense. O clube acredita que a condição tenha sido causada por uma forte gripe que o meia contraiu em novembro do ano passado.

"Caso não seja mais detectada a condição clínica, o atleta poderá voltar normalmente aos treinos. A miocardite foi adquirida recentemente, pois não havia sido detectada nos exames realizados nos seis anos em que Ganso está no Fluminense. O mais provável é que seja em decorrência de uma gripe muito forte que o atleta teve em novembro", completou a nota do Fluminense.

Por ser uma condição que é uma das principais causas de paradas cardíacas em atletas, o Fluminense está adotando todas as precauções necessárias para garantir a segurança de Ganso. O diagnóstico ocorre em um momento delicado, no meio de negociações para a renovação de contrato do jogador até 2026. Ganso havia feito uma contraproposta para continuar no clube, mas o presidente Mário Bittencourt afirmou que a negociação será discutida pessoalmente com o meia, que chegou a ser cogitado no Santos ao final da última temporada.

Sem Ganso, o Fluminense enfrenta o Maricá neste sábado, às 19h, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, em busca de sua primeira vitória na competição.