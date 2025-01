Galvão toma partido em treta e diz que Rivaldo foi maior que Neymar

O narrador e comentarista Galvão Bueno usou as redes sociais para sair em defesa de Rivaldo na polêmica envolvendo Neymar.

O que aconteceu

Galvão disse que Rivaldo tem mais história que Neymar. O locutor argumentou que o camisa 10 da seleção de 2002 chegou a duas finais de Copa do Mundo, consagrando-se campeão em uma delas, além de ter sido eleito o melhor jogador do mundo em 1999.

O locutor ainda parabenizou Rivaldo pela forma como respondeu Neymar. Galvão disse que o ex-jogador foi educado.

Neymar disse em entrevista a Romário que, auge por auge, jogaria no lugar de Rivaldo no penta em 2002!! Calma, Neymar!! Você é bom demais!! Mas Rivaldo tem muito mais história que você!! Duas finais de Copa, 98 e 2002!! Melhor do mundo em 99, pentacampeão e melhor jogador da Copa em 2002!! E parabéns, Rivaldo, você foi muito educado na resposta!!

Galvão Bueno, no Instagram

Entenda a polêmica

Neymar disse que jogaria no lugar de Rivaldo na seleção de 2002. A declaração foi feita no programa 'De cara com O Cara', comandado por Romário.

Na Copa de 1970, quando o Brasil conquistou o tri, Neymar afirmou que jogaria na vaga de Tostão, chancelado por uma afirmação do próprio tricampeão. No tetra, em 1994, Neymar disse que jogaria na seleção na vaga de Dunga e, em 2002, Ney tirou Rivaldo do time.

Rivaldo rebateu em publicação nas redes sociais. O pentacampeão o que ninguém conseguiria tirar a posição dele naquele time.

Neymar ainda fez a tréplica, comentando a publicação de Rivaldo. O atacante do Al-Hilal explicou que 'precisou' fazer a escolha no contexto da entrevista.