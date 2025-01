Gabriel Menino analisa empate do Atlético-MG com o Cruzeiro e compara clássico com Derby

Neste sábado, Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentaram pela primeira vez em 2025. Em clássico amistoso no Inter&Co Stadium, em Orlando, nos EUA, as equipes empataram em 0 a 0. Estreante pelo Galo, o volante Gabriel Menino, ex-Palmeiras, viu o empate como um resultado positivo e comparou a rivalidade com o Derby paulista por conta do alto número de faltas no início do jogo.

"Por ser o primeiro jogo começamos muito bem. A gente teve uma frase no vestiário: se não der para ganhar, não vamos perder. A gente fez o nosso melhor dentro do que treinamos. Não deu nem 10 dias de treino e já teve um clássico. Não perdemos e também não ganhamos, vamos dar sequência no nosso trabalho porque tem muito tempo pela frente", disse o volante após o jogo.

"Eu fiquei um pouco assustado, tanta falta que teve no começo do jogo. Tipo um Palmeiras e Corinthians, mas aqui foi um pouco mais sinistro. Vou me acostumar e me adaptar o mais rápido possível", completou.

As duas equipes voltam a jogar neste domingo, na rodada de abertura do Campeonato Mineiro. Ambos vão utilizar escalações alternativas. O Cruzeiro jogará contra o Tombense no Mineirão, enquanto o Atlético-MG enfrentará o Aymorés fora de casa.