Fluminense marca no final, empata com o Maricá e evita segunda derrota seguida no Carioca

O Fluminense lutou até o fim, buscou o empate com o Maricá e evitou a segunda derrota seguida no Campeonato Carioca. Neste sábado, as equipes empataram em 1 a 1, no Estádio Moça Bonita, em Bangu, pela terceira rodada do Estadual. Kauã Elias marcou aos 52 minutos do segundo tempo o gol do Flu, que continua sem vencer em 2025.

Com equipe alternativa e o reforço de Canobbio, o Flu pouco criou na primeira etapa. Após melhorar na etapa final, o Tricolor viu o Maricá abrir o placar. O time insistiu, fez o primeiro gol no torneio e chegou ao empate.

Canobbio mostrou a conhecida disposição e teve chance para estrear com gol. Nonato, outro do grupo principal, apareceu bem no ataque, mas também falhou nas finalizações.

Após empatar por 0 a 0 com o Sampaio Corrêa na estreia e perder por 1 a 0 para o Volta Redonda na última rodada, o Fluminense teve de suar a camisa para empatar com o Maricá.

Com o empate, o Fluminense agora tem dois pontos e está na décima colocação. Já o Maricá, que disputa a elite do Estadual pela primeira vez, chegou a sete pontos e está na liderança (venceu Botafogo e Boavista anteriormente).

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta a Portuguesa, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Luso-Brasileiro. Já o Maricá recebe o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira, às 15h45, no Estádio João Saldanha.

O jogo

O jogo contra o Maricá marcou a estreia de Canobbio, um dos reforços da temporada, pelo Fluminense. Kauã Elias, do grupo principal, foi outra novidade de Marcão para o duelo deste sábado. Victor Hugo, Rafael Monteiro e Wallace Davi completaram as mudanças do time em relação à derrota para o Volta Redonda.

O estreante Canobbio foi o responsável pela primeira finalização do jogo. Aos dois minutos, ele foi lançado pela direita, mas errou o alvo. O Fluminense passou a ter dificuldade para criar. O Maricá também pouco ameaçava, até que conseguiu chegar bem. Aos 27 minutos, Denílson recebeu na entrada da área e chutou. Vitor Eudes defendeu.

Com pouca inspiração, o Fluminense arriscou de longe. Aos 35 minutos, Isaque chutou da entrada da área. Dida defendeu com segurança. O Maricá construiu uma boa jogada dois minutos depois, mas Vitor Eudes saiu bem e evitou que Jefferson pudesse finalizar. O primeiro tempo, fraco tecnicamente, terminou sem gols.

2º tempo

Na etapa final, aos cinco minutos, Canobbio teve grande chance para marcar. Após jogada ensaiada de escanteio, Nonato achou o atacante na área. Contudo, Canobbio parou no goleiro Dida, que fez uma defesa importante. O Flu chegou bem novamente aos nove minutos. Após roubada de bola, Kauã Elias deu bom passe para Nonato. Entretanto, ele demorou um pouco mais e foi bloqueado por Mizael.

Aos 13, depois de boa jogada pela esquerda, Rafael Monteiro cruzou e encontrou Nonato na área. Ele bateu de primeira, mas errou o alvo, em mais uma boa chance do Fluminense. Marcão, um minuto depois, fez a primeira mudança na equipe e colocou Riquelme no lugar de Canobbio.

O Fluminense voltou a criar aos 19 minutos. Nonato fez boa jogada e chutou da entrada da área. Dida espalmou. O Maricá deu o bote aos 27 minutos. Denilson arrancou, passou pela marcação, invadiu a área e tocou com categoria. A bola bateu na trave antes de entrar: 1 a 0.

Aos 31, Marcão colocou Luan Brito e Esquerdinha. Saíram Paulo Baya e Rafael Monteiro. Luan Brito teve oportunidade para empatar. Aos 37, ele recebeu na área, mas parou no goleiro Dida. O Flu tentou de novo aos 43. Após cruzamento da esquerda, finalizou e Dida defendeu. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Luan Brito não conseguiu cabecear como gostaria e desperdiçou chance.

Aos 50 minutos, Riquelme ganhou da marcação na área e foi derrubado. Pênalti. Kauã Elias cobrou e empatou aos 52 minutos. O Fluminense buscou o empate.

Fim de jogo. Kauã Elias empata no fim e o Flu fica no 1 a 1 com o Maricá. Voltamos a campo na quinta, às 21h30, contra a Portuguesa. pic.twitter.com/76tQRdLDvo ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 19, 2025

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 1X1 MARICÁ

Local: Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 18/01/2025, sábado



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Thiago da Silva Ludugério



Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Juan Motta Cidri



VAR: Philip George Bennett



Cartão amarelo: Rafael Monteiro, Canobbio e Ignácio (Fluminense) e Bezerro, Jefferson, Gutemberg e Vinícius Matheus (Maricá)



Cartão vermelho:



Gols:



Fluminense: Kauã Elias, aos 52? do 2ºT



Maricá: Denilson, aos 27? do 2ºT

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Victor Hugo, Ignácio, Freytes e Rafael Monteiro (Esquerdinha); Wallace Davi (Marlon), Nonato e Isaque; Paulo Baya (Luan Brito), Canobbio (Riquelme) e Kauã Elias. Técnico: Marcão.

MARICÁ: Dida; Magno, Mizael Monteiro, Sandro (Felipe Carvalho) e João Victor; Vinícius Matheus, Bezerro e Gutemberg (Bruninho); Denilson, Hugo Borges (Walber) e Jefferson (Matias). Técnico: Reinaldo.