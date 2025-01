Fluminense enfrenta o líder Maricá em busca de sua primeira vitória na temporada

Sem vencer nas duas primeiras partidas do Campeonato Carioca, o Fluminense tentará desencantar na competição diante do líder Maricá, neste sábado, no estádio de Moça Bonita, pela terceira rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual.

No último jogo, o Fluminense enfrentou o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira e perdeu por 1 a 0. Na estreia, empatou sem gols com o Sampaio Corrêa em Bangu, onde tem mandado seus jogos enquanto o Maracanã passa por reforma. Por outro lado, o Maricá ganhou o Boavista no estádio João Saldanha por 1 a 0 e chegou aos seis pontos porque na rodada de abertura tinha vencido por 2 a 1 o Botafogo.

Enquanto o grupo principal segue preparação no CT Carlos Castilho, o Fluminense continua com um elenco alternativo, repleto de atletas das categorias de base. Entre os nomes mais experientes estão o goleiro Vitor Eudes, o lateral-direito Guga, os zagueiros Manoel e Ignácio, e o volante Nonato.

Reforços para a temporada, o zagueiro Juan Freytes e o atacante Paulo Baya também fazem parte do grupo que está disputando o Carioca. O argentino fez sua estreia na última rodada, enquanto o ex-Goiás está sendo utilizado desde a primeira.

Para este terceiro jogo, o grande desfalque é Manoel. O experiente capitão foi expulso diante do Volta Redonda e a sua ausência é a grande dor de cabeça do técnico Marcão, que está à frente do time no início do estadual. Reservas na última partida, Esquerdinha e Rafael Monteiro disputam uma vaga na lateral-esquerda, enquanto Freytes e Ignácio devem formar a dupla de zaga.

Sem jogar desde abril, quando rompeu o ligamento cruzado anterior diante do Colo Colo-CHI, pela Libertadores, Lelê é a principal dúvida para o jogo. O atacante segue treinando com os companheiros, mas ainda não foi relacionado.

O técnico Marcão destacou a necessidade de conseguir vitórias no Carioca e elogiou o próximo adversário: "Vamos jogar contra uma equipe forte, bem organizada pelo Reinaldo. Mais do que nunca, precisamos do resultado."

O Maricá, que está disputando a elite do futebol carioca pela primeira vez, é o grande destaque neste início de temporada. Atual campeão da Série A-2 e da Copa Rio, o clube tem 100% de aproveitamento, liderando sozinho.

De volta após cumprir suspensão, o zagueiro Mizael tem chances de ser titular. Com isso, Felipe Carvalho corre risco de voltar ao banco de reservas. O restante do time deve ser o mesmo que entrou em campo nas duas primeiras rodadas.

O clube anunciou vários reforços para 2025 que encorparam o elenco do ano passado. No entanto, o técnico Reinaldo faz questão de valorizar a importância dos nomes que ficaram. Este ano, o "Tsunami" também terá pela frente a Série D do Brasileiro. Entre os principais atletas remanescentes do grupo de 2024, estão o goleiro Dida e o zagueiro Sandro Silva.

"A nossa maior contratação foi a manutenção de 80% do grupo. Chegaram atletas internacionais que agregaram ainda mais o nosso elenco. O nosso ponto forte é o coletivo. Eu valorizo muito isso, os atletas que iniciam, os atletas que entram depois, os que não vão para jogo mas durante a semana fazem o nível do treinamento crescer e geram competitividade. Estou muito satisfeito com o nosso grupo de trabalho. O grupo é muito comprometido com a nossa forma de trabalhar e com minha ideia de jogo."

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X MARICÁ

FLUMINENSE - Vitor Eudes; Guga, Ignácio, Freytes e Rafael Monteiro (Esquerdinha); Felipe Andrade, Nonato, Isaque e Riquelme Felipe; Paulo Baya e João Neto. Técnico: Marcão (interino).

MARICÁ - Dida; Magno Nunes, Mizael (Felipe Carvalho), Sandro Silva e João Victor; Bezerro, Walber, Ramon e Bruninho; Denilson e Jefferson. Técnico: Reinaldo.

ÁRBITRO - Thiago da Silva Ludugério.

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro (RJ).