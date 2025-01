Flamengo x Nova Iguaçu: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Carioca

O Flamengo volta a campo neste domingo pela terceira rodada da Taça Guanabara, fase classificatória do Campeonato Carioca. A equipe Rubro-Negra vai enfrentar o Nova Iguaçu no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. A bola vai rolar a partir das 21 horas, no horário de Brasília.

Onde assistir: o jogo será transmitido pela Band (televisão aberta), Bandplay (streaming), Premiere (pay-per-view) e Canal GOAT (YouTube).

Com o elenco principal realizando a pré-temporada na Flórida, o time seguirá contando apenas com alguns atletas do profissional e jovens da base. O técnico Cléber dos Santos não contará com o zagueiro Cleiton, que viajou para os EUA para se integrar ao grupo de Filipe Luis. Com isso, Felipe Vieira deve ganhar oportunidade entre os titulares.

O Flamengo alternativo ainda não venceu na Taça Guanabara e soma uma derrota para o Boavista na estreia e um empate contra o Madureira na última quinta-feira. Por conta disso, a equipe aparece na nona posição na tabela de classificação. Já o Nova Iguaçu vem de vitória sobre o Sampaio Corrêa no meio da semana e subiu para a terceira posição na tabela. O time estreou com empate diante do Vasco, em São Januário.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X NOVA IGUAÇU

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)



Data: Domingo, 19 de janeiro de 2025



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Wallace Rogério Rufino de Lima



Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Gabriel Bernardo Duarte



VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia

FLAMENGO: Dyogo Alves, Daniel Sales, Pablo, Felipe Vieira e Zé Weliton; Rayan Lucas e Fabiano; Lorran, Thiaguinho e Guilherme Gomes; Carlinhos



Técnico: Cléber dos Santos

NOVA IGUAÇU: Lucas Matioli, Gabriel Pinheiro, Renan, Mateus Müler e Sidney; Jorge Pedra, Igor Guilherme e João Lucas; Xandinho, Philippe Costa e Andrey Dias



Técnico: Carlos Vítor