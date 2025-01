Escalação do São Paulo: time deve enfrentar Flamengo com Lucas, Oscar e Calleri

O técnico Luis Zubeldía esboçou a escalação do São Paulo neste sábado, no último treino da equipe antes de enfrentar o Flamengo, partida que acontece domingo, às 17h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, nos EUA, pela FC Series.

A formação que deverá iniciar o duelo com os flamenguistas teve Oscar, Lucas Moura e Calleri juntos. Ferreira completou o quarteto ofensivo.

A escalação do São Paulo completa teve Jandrei; Igor Vinícius, Ruan, Allan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Pablo Maia e Oscar; Lucas, Ferreira e Calleri.

A atividade deste sábado, em Orlando, contou com um número menor de atletas, já que nove jogadores retornaram ao Brasil para a estreia do São Paulo no Paulistão. Além disso, Luiz Gustavo (fratura no dedo do pé) e Young, entorse no pé, são baixas.

Justamente por isso, os auxiliares Carlos Gruezo e Milton Cruz tiveram de se juntar aos jogadores para completar alguns trabalhos, assim como o preparador de goleiros Octavio Ohl.

Como há um número menor de atletas, contra o Flamengo alguns deles terão de atuar por 90 minutos, uma vez que não haverá tantos substitutos disponíveis no banco de reservas.

Esse será o segundo e último jogo do São Paulo na FC Series, torneio que vem servindo de pré-temporada para alguns clubes brasileiros. Na última quarta-feira, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando. Luciano balançou as redes para a equipe.