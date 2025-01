Entenda por que Igor Vinícius é a única opção na lateral direita do São Paulo contra o Flamengo

O técnico Luis Zubeldía pode ter problemas para a lateral direita do São Paulo no amistoso contra o Flamengo. Com o retorno de parte do elenco são-paulino ao Brasil, Igor Vinícius figura como a única opção disponível para a posição.

Dez atletas retornaram ao Brasil para a estreia oficial do Tricolor na temporada. A equipe enfrenta o Botafogo-SP na segunda-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Entre os jogadores selecionados para enfrentar o Botafogo-SP estão Moreira, lateral direito de ofício, e o zagueiro Ferraresi, que entrou no lugar do próprio Igor Vinícius no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, na última quarta-feira. Ambos os atletas seriam as outras opções que Zubeldía teria à disposição.

Portanto, o camisa 2 surge, a princípio, como o único jogador para ser escalado na lateral direita contra o Flamengo. A outra solução que Zubeldía pode tomar para aumentar o leque de opções no setor é improvisar outra peça do elenco.

Na lateral esquerda, o técnico conta com o argentino Enzo Díaz e o jovem Patryck. As outras opções defensivas são Alan Franco e Ruan. Contudo, os jogadores são os únicos zagueiros à disposição para a partida, já que Arboleda, Ferraresi e Sabino retornaram para o Brasil, e devem formar a dupla de zaga.

Resta saber qual decisão Zubeldía tomará para solucionar o problema na posição. Com base no último jogo, a tendência é que Igor Vinícius inicie a partida e seja substituído no intervalo, mas há a chance dele atuar os 90 minutos justamente por conta da escassez de opções.

O amistoso contra o Flamengo é o último da pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos. O duelo, válido pela FC Series, está marcado para às 17h (de Brasília) deste domingo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida.