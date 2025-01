Entenda como Pedro Raul aposta em saúde mental para dar volta por cima no Corinthians

O atacante Pedro Raul foi um dos destaques da vitória de virada do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino, na última quinta-feira, no Nabi Abi Chedid, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O jogador entrou no segundo tempo, marcou um gol e encerrou um incômodo jejum de nove meses sem balançar as redes.

O jogador, entretanto, não quer parar por aí. Ele afirmou que iniciou 2025 com uma outra mentalidade e acredita que pode dar a volta por cima com a camisa do clube alvinegro. Para isso, aposta na saúde mental.

Em entrevista, o centroavante disse que pretende focar na recuperação do seu bem-estar. O clube, além de oferecer os serviços da psicóloga Anahy Couto, ainda contratou um coach. Pedro também tem um instrutor pessoal e crê que, desta forma, voltará a apresentar um bom rendimento dentro de campo.

"Um dos meus focos para este ano é dar mais atenção à parte mental. Às vezes passa um pouco despercebido, focamos muito em campo, performance esportiva, mas esquecemos de trabalhar o que controla tudo isso, que é a nossa mente. O Corinthians agora contratou um coach, vai nos ajudar muito. Tenho o meu também. O primeiro jogo já me mostrou que deu certo", declarou.

A última vez que Pedro Raul havia marcado pelo Corinthians foi no dia 9 de abril de 2024, quando o atacante fez o último gol da goleada do Timão sobre o Nacional-PAR, por 4 a 0, pela Copa Sul-Americana.

De lá para cá, o atacante não conseguiu convencer Ramón Díaz e virou a última opção no setor ofensivo do Timão. Com as chegadas de Héctor Hernández, Memphis Depay e até Talles Magno, o jogador só atuou por cerca de 70 minutos entre o fim de agosto e o término do Campeonato Brasileiro.

Assim, para a pré-temporada de 2025, Pedro Raul virou uma moeda de troca no Corinthians para possíveis negociações. Porém, segundo apuração da Gazeta Esportiva, o jogador não abriu conversas com qualquer outra equipe até o momento e tem como principal objetivo corresponder no Timão.

Pedro foi contratado pelo Corinthians em fevereiro de 2024, vindo do Toluca, do México. Para adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta, o alvinegro topou desembolsar US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões na cotação da época). No alvinegro paulista, o atacante possui agora 34 jogos disputados e quatro gols feitos.

Aos 28 anos, o atleta tem contrato com o Timão até final de 2028. No Brasil, além do clube do Parque São Jorge, o centroavante atuou em equipes como Botafogo, Vasco e Goiás, onde teve o melhor desempenho.