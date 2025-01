Endrick está entre os três jogadores com melhor média de gols da temporada

Nesta última quinta-feira, Endrick protagonizou a classificação do Real Madrid para as quartas de final da Copa do Rei, marcando dois gols na vitória por 5 a 2 diante do Celta de Vigo, na prorrogação.

Com ambos os gols, o jovem atacante soma quatro gols na temporada, entrando assim no top 3 jogadores com mais gols por minuto na temporada. Endrick possui uma média de um gol a cada 73 minutos de jogo, totalizando quatro gols em 292 minutos, sendo que, de 17 partidas disputadas, em 13 delas jogou menos de 15 minutos.

Tendo como base a temporada europeia, o brasileiro fica atrás apenas de Keke Topp, do Werder Bremen, com uma média de um tento a cada 62 minutos, e Patrick Shick, do Bayer Leverkusen, que precisa de 67 minutos para balançar as redes.

Com os gols desta quinta, o atacante entrou para um grupo seleto na história do Real Madrid: é um dos 5 jogadores que marcaram 2 gols em uma prorrogação para o clube. Além do atacante, a lista é composta por Santiago Bernabéu (em 1916), Sotero Aranguren (em 1916), Santillana (em 1986) e Cristiano Ronaldo (em 2016 e em 2017).