Em estreia de reforços, Athletico-PR é derrotado pelo Azuriz no Paranaense

O Athletico-PR conheceu sua primeira derrota da temporada neste sábado. Enfrentando o Azuriz, no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense, o Furacão acabou sofrendo o revés por 1 a 0, graças ao gol de Matheus Guimarães.

A partida deste sábado marcou a estreia de dois reforços do Athletico-PR para a atual temporada. O lateral direito Dudu e o atacante Isaac foram acionados no decorrer do duelo e somaram seus primeiros minutos com a camisa do Furacão.

Com o resultado, o Athletico-PR, atual segundo colocado do Estadual, pode ser ultrapassado por Operário e Coritiba, que entram em campo neste domingo contra Rio Branco e Cascavel, respectivamente.

O gol

O gol do Azuriz foi marcado aos 24 do segundo tempo. Em jogada de contra-ataque, Wellisson recebeu com liberdade pela direita, foi avançando e inverteu para Matheus Guimarães, que dominou na entrada da área, ajeitou e bateu cruzado, no ângulo, sem chances para o goleiro Mycael.

O Athletico-PR volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Ligga Arena, contra o Operário. Já o Azuriz terá pela frente o Parabá, na quinta, também às 20h, novamente no estádio Os Pioneiros.