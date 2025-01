Em despedida do Canindé, Portuguesa sofre gol no fim e empata com o Novorizontino pelo Paulista

Na noite deste sábado, a Portuguesa se despediu do Canindé, mas não da forma que gostaria. Em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, a Lusa sofreu um gol no final e empatou em 2 a 2 com Novorizontino. Cristiano e Maceió fizeram para os donos da casa, enquanto Pedro Balotelli e Pablo Dyego marcaram para os visitantes.

O tradicional estádio da cidade de São Paulo recebeu o último jogo oficial antes de sua reforma. O clube planeja transformar o local em um dos estádios mais modernos do futebol brasileiro.

Com o empate, a Lusa segue sem vencer no Estadual. A equipe ocupa a terceira posição do Grupo B, com apenas um ponto. O Novorizontino ocupa a vice-liderança do Grupo C, também com uma unidade.

A Portuguesa volta a campo na quarta-feira, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela terceira rodada do Paulista. A bola rola a partir das 20h (de Brasília). Também pelo Estadual, o Novorizontino encara a Inter de Limeira na terça, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 19h30.

A Portuguesa abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Após receber na área do Novorizontino, Daniel Júnior foi derrubado por Patrick, e o árbitro marcou o pênalti, confirmado após revisão no VAR. Cristiano se encarregou da cobrança, bateu no alto e marcou o primeiro da Lusa.

Motivada com o tento, a Lusa seguiu atacando e foi premiada aos 30. Maceió recebeu na área e finalizou, mas parou em boa defesa do goleiro Jordi. A equipe recuperou a bola na sequência, o atacante teve mais uma chance e não desperdiçou. 2 a 0 para a Portuguesa.

O Novorizontino voltou com uma postura diferente do intervalo e fez um gol relâmpago no início da etapa final. Com apenas 15 segundos, Pedro Balotelli, que havia acabado de entrar no jogo, aproveitou cruzamento da direita, subiu mais alto que a defesa da Lusa e testou para o fundo das redes.

O empate demorou para acontecer, mas saiu. Aos 40 minutos, Pablo Dyego aproveitou vacilo da defesa do Portuguesa após cruzamento, cabeceou no canto e deixou tudo igua. A Lusa desperdiçou duas boas chances nos acréscimos e se despediu do Canindé com empate.

Guarani empata com a Inter de Limeira

Em outro jogo da segunda rodada do Paulista neste sábado, o Guarani visitou a Inter de Limeira, no estádio Limeirão, e empatou em 0 a 0. O Bugre lidera o Grupo B, com 4 pontos, e a Inter de Limeira ocupa o segundo posto do Grupo A, com unidade.