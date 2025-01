"Dividido em três", Vasco deve ter novidades contra o Boavista

Com uma equipe alternativa, o Vasco largou no Campeonato Carioca com dois empates. Neste domingo, o time vai enfrentar o Boavista, às 19h (de Brasília), em Bacaxá, e quer fazer a "passagem de bastão" com vitória. O elenco principal do Gigante da Colina vai entrar em ação de fato a partir da quarta rodada.

Na última rodada, no empate sem gols com o Bangu, o time alternativo do Vasco ganhou reforços. Nomes como Souza, Jair, Paulinho, Maxime Dominguez e Jean David, além do goleiro Daniel Fuzato, reforço para 2025, ganharam minutagem. Eles fazem parte do elenco principal.

Neste domingo, o Vasco deve ter mais nomes do grupo principal em campo. Segundo o "ge", Puma Rodríguez, Paulo Henrique, Hugo Moura, Mateus Carvalho e Sforza estão relacionados. Assim, podem ganhar minutagem contra o Boavista. Já Jair e Paulinho ficarão fora da lista e serão preservados.

Além de preparar o grupo principal para o ano, com o técnico Fábio Carille, e usar uma equipe alternativa no Carioca, sob o comando de Ramon Lima, o Gigante da Colina também se "equilibra" com a Copa São Paulo de Futebol Júnior (avançou para as quartas de final da Copinha e terá o Corinthians como adversário).

"A gente está dividindo o elenco praticamente em três. Tem o profissional com o Fábio (Carille), o que está comigo e o que está na Copinha", afirmou o técnico Ramon Lima, após o empate com o Bangu, na última rodada.