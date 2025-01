Destaque contra o Noroeste, Thalys fala sobre primeiro gol pelo profissional do Palmeiras: "Inexplicável"

O jovem Thalys roubou as atenções no empate do Palmeiras com o Noroeste por 1 a 1, na tarde deste domingo. Revelado na base do clube, o garoto disse que foi uma "sensação inexplicável" marcar seu primeiro gol pelo profissional do Verdão.

"Com certeza é uma sensação inexplicável fazer um gol com essa camisa. No início achei que não validariam, teve uma confusão na área, o VAR foi chamado, mas graças a Deus validaram", disse o atacante à Cazé TV.

"Dedico esse gol a minha família, a minha cidade São José dos Campos, eles estão sempre me apoiando", complementou.

Em um duelo marcado por muitas chances de gols para os dois lados, o Noroeste abriu o placar no começo do segundo tempo, com Carlão. O Palmeiras cresceu após sair atrás e igualou com Thalys, que estava na Copinha e foi chamado por Abel para fazer parte do plantel neste começo de Estadual.

Com a igualdade, o Palmeiras mantém momentaneamente a liderança do grupo D, com quatro pontos, um a mais em relação a São Bernardo e Ponte Preta, que ainda jogam na rodada.

O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Santos, às 21h35 (de Brasília) de quarta-feira, no Allianz Parque.