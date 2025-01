Declaração de Neymar sobre a Copa de 2002 gera polêmica com Rivaldo

Uma resposta do astro Neymar em entrevista a Romário gerou um mal-estar com o ex-jogador Rivaldo. O problema começou com uma pergunta relacionada à Seleção Brasileira que venceu a Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão.

Neymar foi questionado no lugar de quem jogaria na Seleção Brasileira caso estivesse em seu auge naquela época. Ele considerou que poderia entrar na vaga de Rivaldo, para formar o setor ofensivo ao lado de Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno.

A resposta não foi bem digerida pelo ex-camisa 11 do Brasil, que divulgou um texto em uma rede social. "Ouvi o Neymar dizer que, no auge dele, poderia ter jogado no meu lugar na Copa do Mundo de 2002. Sinceramente, reconheço o talento e a qualidade dele, e até acredito que teria condições de estar naquela Seleção, mas jogar no meu lugar seria outra história", destacou Rivaldo, que foi além.

"Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição. Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo", completou.

Ao tomar conhecimento da reação de Rivaldo, Neymar enviou uma resposta na própria publicação do ex-jogador. "Calma, meu amigo. Todos os jogadores brasileiros que disputaram a Copa se dedicaram e focaram 100%, uns conseguiram o objetivo final, outros infelizmente não, e faz parte do futebol. Sempre te respeitei e jamais vou tirar o mérito de quem você é para o futebol brasileiro. Foi apenas uma escolha entre os três e você não quer que eu tire o Ronaldo e o Ronaldinho, não é?", comentou o atleta do Al-Hilal, da Arábia Saudita.