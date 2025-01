Corinthians x Velo Clube: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulistão

O Corinthians faz sua estreia na Neo Química Arena em 2025 na tarde deste domingo. O Timão enfrenta o Velo Clube, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O duelo em Itaquera está agendado para as 18h30 (de Brasília).

A equipe do Parque São Jorge largou com o pé direito no Estadual. O time derrotou o Red Bull Bragantino de virada, por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid, e iniciou a temporada com vitória. Os gols do triunfo foram marcados por Talles Magno e Pedro Raul. Os alvinegros, assim, despontaram na primeira colocação do Grupo A, com três pontos.

O técnico Ramón Díaz decidiu rodar o elenco no início deste ano e começou o Paulistão com um time misto. A tendência é que ele volte a mesclar a equipe para a partida contra o Velo Clube.

O meia Rodrigo Garro, que trata de uma lesão no joelho direito, deve seguir como desfalque. Já Memphis Depay vem recebendo atenção especial da comissão técnica a fim de evitar contusões e pode até ser relacionado, mas não deve iniciar como titular.

Igor Coronado tem chances de voltar a ser relacionado, mas ainda é dúvida. Ele, assim como o goleiro Hugo Souza, sequer viajou a Bragança Paulista para a estreia no Estadual.

Do outro lado, o Velo Clube perdeu para o Noroeste na primeira rodada do Paulista, por 2 a 0, em casa. O Galo Vermelho, que volta a disputar a Primeira Divisão após 64 anos, ocupa a lanterna do Grupo D.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X VELO CLUBE

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 19 de janeiro de 2025 (domingo)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos



Assistentes: Daniel Luis Marques e Italo Magno de Paula



VAR: Ilbert Estevam a Silva

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; José Martínez, Alex Santana e André Carrillo; Talles Magno, Romero e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz

VELO CLUBE: Dalton; Rafael Ribeiro, Itambé (Cauari), Marcelo; Yuri Ferraz, Léo Baiano, Carlos Manuel (Jefferson Nem), Renan Siqueira (Léo Campos); Felipinho, Daniel Amorim, Vinícius Leite (Sillas).



Técnico: Guilherme Alves