Corinthians x Vasco: veja onde assistir e as prováveis escalações do jogo pela Copinha

Neste domingo, o Corinthians enfrenta o Vasco da Gama pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida, marcada para iniciar às 16h (de Brasília), será realizada no estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão pela Cazé TV, através do YouTube. Além disso, o torcedor ainda pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

O Timão vem de uma classificação sofrida diante do Ituano, na última sexta-feira. Após o empate sem gols nos 90 minutos, o Corinthians venceu a equipe do interior paulista por 5 a 4 nos pênaltis, com direito a três defesas do goleiro Kauê. Antes, a equipe do técnico Orlando Ribeiro havia eliminado o Falcon-SE e o Vila Nova-GO.

Por sua vez, o Vasco teve dificuldades na fase de grupos, mas ganhou força no mata-mata. Também na última sexta, o Cruzmaltino eliminou o Flamengo de Guarulhos em um grande jogo em Osasco, vencendo os paulistas por 5 a 3. Anteriormente, o Gigante da Colina havia despachado o Ceará e a Juventus-SP.

Prováveis Escalações

Corinthians: Kauê; Caipira, Fernando, Garcez e Denner; Bahia, Victor Eduardo e Thomas; Dieguinho, Nicollas e Gui Negão.



Técnico: Orlando Ribeiro

Vasco: Phillipe Gabriel; Bruno André, Lyncon, Wanyson e Breno; Euder, Igor Toledo e Ramon Rique; Maxsuell, Zuccarello e Léo Jacó.



Técnico: Matheus Curopos