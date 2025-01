Com gol de promessa da base, Palmeiras empata com Noroeste fora de casa pelo Paulista

O Palmeiras empatou com o Noroeste por 1 a 1 na tarde deste sábado, no estádio Alfredo de Castilho, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. O gol marcado pelo Verdão foi anotado pelo atacante Thalys, jovem revelado nas categorias de base do clube. O confronto marcou a estreia do ponta uruguaio Facundo Torres, que atuou desde o início.

Em um duelo marcado por muitas chances de gols para os dois lados, o Noroeste abriu o placar no começo do segundo tempo, com Carlão. O Palmeiras cresceu após sair atrás e igualou com Thalys, que estava na Copinha e fez seu primeiro gol pelo profissional.

Com a igualdade, o Palmeiras mantém momentaneamente a liderança do grupo D, com quatro pontos, um a mais em relação ao São Bernardo, que ainda joga na rodada. O Noroeste, por sua vez, chega aos mesmo quatro pontos, na primeira colocação da chave C.

O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Santos, às 21h35 (de Brasília) de quarta-feira, no Allianz Parque. Já o Noroeste recebe o Botafogo-SP na quinta-feira, às 18h30.

O jogo

O primeiro tempo foi muito movimentado em Bauru, com chances dos dois lados. Logo aos dois minutos de jogo, o Noroeste assustou com finalização de longa distância de Thiago Lopes e, logo em seguida, com arremate de Pedro Felipe. Ambos os chutes pararam em defesa de Marcelo Lomba.

O Palmeiras respondeu aos 10 minutos, com finalização de Luighi de fora da área para intervenção de Felipe Alves. Aos 13, o Noroeste teve uma nova investida, dessa vem com arremate de Carlão que passou perto da meta adversária. Aos 23, foi a vez de Denner assustar, colocando Lomba para trabalhar em cobrança de falta.

O Palmeiras melhorou na reta final do primeiro tempo. Aos 30 minutos, Raphael Veiga arriscou da entrada da área, mas parou em Felipe Alves. Aos 42, Facundo Torres colocou a bola na cabeça de Gustavo Gómez, que, dentro da pequena área, também não foi capaz de superar o goleiro adversário.

Segundo tempo

O Palmeiras iniciou a segunda etapa buscando impor seu ritmo de jogo, mas quem saiu na frente foi o Noroeste, aos cinco minutos. Maycon recebeu passe em profundidade e, com liberdade, cruzou para Carlão dominar e deslocar completamente o Marcelo Lomba.

O Noroeste por pouco não ampliou aos 20, com Pedro Felipe, que finalizou por cima quando esteve cara a cara com o goleiro do time alviverde. Como os mandantes não aproveitaram sua chance, o time de Abel Ferreira igualou a partida aos 23 com Thalys, que saiu do banco de reservas. Flaco López ganhou uma disputa aérea dentro da área e a bola caiu nos pés do jovem, que de esquerda bateu com categoria para empatar o confronto.

O Verdão cresceu no jogo após anotar seu gol e passou a empurrar ainda mais o Noroeste contra o campo de defesa. Apesar do maior volume, a equipe alviverde não foi eficiente para furar o sólido sistema defensivo dos mandantes.

FICHA TÉCNICA



NOROESTE 1 X 1 PALMEIRAS

Local: Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru-SP



Data: 18 de janeiro de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Fabrini Bevilaqua e Izabele de Oliveira



VAR: Adriano de Assis



Cartões amarelos: Gustavo Gómez (Palmeiras)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Carlão, aos 5 do 2ºT (Noroeste); Thalys, aos 23 do 2ºT (Palmeiras)

NOROESTE: Felipe Alves; Rodolfo Filemon, Carlinhos e Maycon (Diego Maia); Cicinho (Felipe Rodrigues), Dudu Miraíma (Vitinho), Denner (Jonatas Paulista) e Maykon Jesus; Pedro Felipe, Thiago Lopes (Matheus) e Carlão



Técnico: Paulo Comelli

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Giay (Rômulo), Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno (Atuesta), Raphael Veiga, Mayke e Facundo Torres; Flaco López (Allan) e Luighi (Thalys)



Técnico: Abel Ferreira