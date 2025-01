Com clássico à vista, Soteldo não deve enfrentar Ponte Preta neste domingo

O Santos não deverá contar com Soteldo para a partida contra a Ponte Preta, que acontece neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

O venezuelano sofreu uma entorse no tornozelo na estreia do Santos no Estadual, contra o Mirassol, e a comissão técnica liderada por Pedro Caixinha tende a poupá-lo já visando o clássico contra o Palmeiras, quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Vila Viva Sorte (Vila Belmiro).

Soteldo foi um dos grandes destaques do Santos no primeiro jogo pelo Paulistão. O venezuelano deu assistência para o primeiro gol, de Guilherme, mas teve de deixar o campo logo no início do segundo tempo.

Apesar do incômodo no tornozelo, Soteldo deverá estar à disposição de Pedro Caixinha para o importante confronto com o Palmeiras, o primeiro clássico do ano, diante da torcida santista.

De volta ao Santos após o empréstimo para o Grêmio, Soteldo, aos poucos, vem reconquistando a torcida santista. O técnico Pedro Caixinha já admitiu que tem o venezuelano em seus planos para a atual temporada, podendo torná-lo em um dos protagonistas da equipe que retornou à Série A.