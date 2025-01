Cavaleiro Yuri Mansur fatura prêmio uma semana após vitória na Suíça

O cavaleiro olímpico brasileiro Yuri Mansur vem com tudo neste início de temporada 2025. Montando Vitiki, o hannoverano de 17 anos faturou o Prêmio 5* Championat Leipzig, a 1.55m, na Alemanha, neste sábado.

Estiveram a postos 47 conjuntos top, 11 foram ao desempate, entre os quais quatro voltaram a zerar. Primeiro a largar, Yuri e Vitiki registraram 39s14, resultado que permaneceu imbatível até o final. Há uma semana, no último sábado, a dupla havia garantido o bicampeonato no Championat City of Basel, na Suíça.

Sagrou-se vice-campeão o cavaleiro olímpico holandês Willem Greve com Grandorado N.O.P., com o tempo de 40s38, e a 3ª posição coube ao italiano Giacomo Casedel montando Marbella du Chabli, que cruzou a linha de chegada em 44s62. A armação foi do renomado alemão Frank Rothenberger e distribuiu 90 mil euros, cerca de R$ 562 mil, com a fatia de 140,526 mil destinada ao campeão.

A história de Yuri com Vitiki vem de longe e foi marcada por um acidente em Aachen, em 2018, no qual Vitiki sofreu uma fratura em um dos anteriores. Superando todas as expectativas, ele voltou ao esporte de alto nível após dois anos.

"Estou muito, muito feliz! Nos últimos meses, trabalhei muito na velocidade nos desempates. Como primeiro a entrar no desempate, queria, obviamente, ser o mais rápido possível, mas sem arriscar demais, porque um erro poderia abrir as portas para a vitória dos outros competidores. A tática deu certo!", declarou Yuri Mansur, radiante, à mídia local.

Neste domingo, o GP Longines World Cup, a 1.60 m, encerra a competição a partir das 15h30 na Alemanha (10h30, no horário de Brasília). Além de Yuri, Marlon Zanotelli também está defendendo o Brasil no tradicional evento indoor, que conta com diversas atrações paralelas para os amantes do cavalo.