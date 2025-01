Botafogo x Flamengo: ingressos da Supercopa Rei começam a ser vendidos

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou que vai iniciar neste sábado (18), às 15 horas (de Brasília), a venda de ingressos para a edição 2025 da Supercopa Rei. O confronto colocará frente a frente os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil do ano anterior. Portanto, Botafogo e Flamengo vão disputar o título.

Segundo comunicado da CBF, as entradas poderão ser adquiridas nos pontos físicos que vão ser selecionados em Belém (local da decisão) ou de forma online, através do site Bilheteria Digital. A carga total é de 45 mil bilhetes.

Os ingressos serão liberados inicialmente para clientes do Banco de Brasília - BRB até segunda-feira, dia 20. Depois, haverá o acesso de outros torcedores. Os sócios-torcedores dos times participantes serão autorizados a comprar com benefícios entre segunda e quarta-feira.

Preços dos ingressos:



Cadeiras superiores leste Flamengo - R$ 180,00 meia / R$ 360,00 inteira;



Cadeiras superiores oeste Botafogo - R$ 180,00 meia / R$ 360,00 inteira;



Cadeiras inferiores leste Flamengo - R$ 280,00 meia / R$ 560,00 inteira;



Cadeiras inferiores oeste Botafogo - R$ 280,00 meia / R$ 560,00 inteira;

Botafogo e Flamengo vão se enfrentar pela Supercopa Rei de 2025 no dia 2 de fevereiro, no Mangueirão, em Belém. O atual campeão do torneio é o São Paulo, que venceu o Palmeiras nos pênaltis em jogo disputado no ano passado no Mineirão, em Belo Horizonte.