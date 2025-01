Botafogo pressiona no fim, mas perde para o Sampaio Corrêa pelo Carioca

A equipe alternativa do Botafogo voltou a tropeçar no Campeonato Carioca. Neste sábado, o Sampaio Corrêa venceu o Fogão por 2 a 1, no Estádio Lourivaldão, em Saquarema, pela 3ª rodada do Estadual.

Após largar com derrota para o Maricá, o Botafogo venceu a Portuguesa e se recuperou no Carioca. Entretanto, neste sábado, o Fogão não teve uma boa atuação e reagiu no fim, quando passou a ter vantagem numérica.

Fundado em 2006, o Sampaio Corrêa conquistou um resultado histórico. Pela primeira vez, ganhou de um time grande do Rio de Janeiro. Essa é a segunda participação do time na elite do Carioca.

Neste sábado, o Sampaio Corrêa foi cirúrgico e venceu pela primeira vez no Carioca, após empatar com o Fluminense e perder para o Nova Iguaçu. Agora, com quatro pontos, está na quarta colocação. Já o Botafogo, com três pontos, está na quinta colocação.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Volta Redonda, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Já o Sampaio Corrêa visita o Boavista, quinta-feira, às 20h (de Brasília), em Bacaxá.

O duelo entre Sampaio Corrêa e Botafogo

O Botafogo teve uma mudança em relação ao time que iniciou o jogo e venceu a Portuguesa por 2 a 0. Kayke, autor de um gol na última rodada, ficou com a vaga de Carlos Alberto, de saída para o Sport.

A primeira chegada foi do Sampaio Corrêa. Aos dois minutos, Max bateu cruzado pela direita e Raul defendeu. O Botafogo respondeu aos seis minutos. Yarlen foi lançado e ficou cara a cara com Zé Carlos, que fez grande defesa. No rebote, o goleiro do Sampaio Corrêa defendeu a cabeçada de Kayke.

O Fogão chegou a marcar aos 11 minutos. Após cruzamento da esquerda, Yarlen, de cabeça, fez o gol. Contudo, o árbitro Lucas Neves Borja de Almeida deu falta do atacante em Guilherme e anulou o lance.

Aos 24 minutos, após cobrança de falta para a área, Guilherme desviou de cabeça e assustou o Botafogo. O Sampaio Corrêa abriu o placar aos 31 minutos. Max passou por Rafael Lobato e cruzou para Rafael Pernão completar para o gol: 1 a 0 no Lourivaldão.

O Botafogo quase empatou aos 34 minutos. Vitinho arriscou da entrada da área. Zé Carlos desviou e a bola bateu na trave. O Sampaio Corrêa foi para o intervalo em vantagem.

O Fogão voltou para o segundo tempo com Kauê Leonardo no lugar de Kauê. No primeiro minuto, Yarlen aproveitou indecisão da zaga e finalizou. Zé Carlos mandou para escanteio. Após a cobrança, Kawan cabeceou praticamente no ângulo, mas o goleiro do Sampaio Corrêa voou e fez uma grande defesa.

Após a pressão inicial, o Botafogo não conseguiu manter o ritmo ofensivo. Aos 20, Carlos Leiria colocou Adamo e Kauan Lindes. Saíram Matheus Nascimento e Kawan. O Sampaio Corrêa aproveitou que o rival não se achava lá na frente e ampliou o placar. Aos 28, após cobrança de escanteio, Guilherme desviou de cabeça e fez 2 a 0.

Aos 42 minutos, o VAR, comandado por Grazianni Maciel Rocha, recomendou revisão de lance de falta de Ryan, que entrou no Sampaio Corrêa, em Kauan Lindes. O árbitro, então, cancelou o amarelo e deu o vermelho para Ryan. O Botafogo diminuiu no minuto seguinte. Após cobrança de escanteio, Kauan Lindes desviou e encontrou Serafim. O zagueiro completou para o gol e diminuiu.

O Botafogo quase empatou aos 46 minutos. Após cobrança de falta, Vitinho acertou a trave. Quatro minutos depois, Yarlen foi lançado e derrubado pelo goleiro fora da área. Contudo, a arbitragem assinalou impedimento. Entretanto, o VAR apontou lance legal. Assim, o árbitro deu falta e expulsou Zé Carlos. Como o Sampaio já havia feito cinco mudanças, o zagueiro Marreta foi para o gol. Ele saiu bem em um lance e afastou a bola. O Sampaio Corrêa segurou a vitória e conquistou um resultado histórico no Lourivaldão.

FICHA TÉCNICA



SAMPAIO CORRÊA 2X1 BOTAFOGO

Local: Lourivaldão, Saquarema (RJ)



Data: 18/01/2025, sábado



Horário: 16h30 (de Brasília)



Público: 1.403 torcedores



Árbitro: Lucas Neves Borja de Almeida



Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Júlio César Souza Gaudêncio



VAR: Grazianni Maciel Rocha



Cartão amarelo: Rafael Lobato e Serafim (Botafogo) e Eduardo Thuram, Lucas Marreta e Ryan (Sampaio Corrêa)



Cartão vermelho: Ryan e Zé Carlos (Sampaio Corrêa)



Gols:



Sampaio Corrêa: Rafael Pernão, aos 31? do 1ºT, e Guilherme, aos 28? do 2ºT



Botafogo: Serafim, aos 43? do 2ºT

SAMPAIO CORRÊA: Zé Carlos; Lucas (Luan Gama), Marreta, Eduardo Thuram e Guilherme; Rodrigo Dantas, Alexandre Souza (Gabriel Agu) e Rafael Pernão (Pablo); Max, Octávio (Vinícius Kanu) e Elias (Ryan).



Técnico: Josimar Ferreira.

BOTAFOGO: Raul; Newton, Kawan (Kauan Lindes), Serafim e Rafael Lobato (Lucyo); Kauê (Kauê Leonardo), Patrick de Paula e Vitinho; Yarlen, Kayke (Bernardo Valim) e Matheus Nascimento (Adamo).



Técnico: Carlos Leiria.