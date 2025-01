Botafogo fica com 2 a mais no fim do jogo, mas perde do Sampaio Corrêa no Carioca

Ainda sem o grupo principal, o Botafogo alternativo voltou a decepcionar seus torcedores no Campeonato Carioca. Em um final eletrizante, o time chegou a ter 2 jogadores a mais nos últimos minutos contra o Sampaio Corrêa, neste sábado, mas perdeu por 2 a 1, no estádio Lourivaldão, pela terceira rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do torneio.

Foi a segunda derrota do Botafogo no campeonato. Apesar de ter um jogo a mais do que a maioria dos 12 times do Carioca, o time está fora da zona de classificação para as semifinais. O Botafogo está na quinta colocação, com 3 pontos, e foi ultrapassado justamente pelo Sampaio Corrêa, que assumiu o quarto posto, com 4 pontos.

Na próxima rodada, o Botafogo tenta a reabilitação, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), contra o Volta Redonda, na quarta-feira. Já o Sampaio Corrêa enfrenta o Boa Vista, na quinta-feira.

No primeiro tempo, o Botafogo chegava com perigo ao gol do Sampaio Corrêa e esbarrava no goleiro Zé Carlos. Quando marcou, com Yarlen, o gol foi anulado por falta do atacante. O problema, porém, era que o time deixava espaços para o rival, que aproveitava bem, principalmente pelo lado direito do ataque.

Improvisado na lateral-esquerda, Rafael Lobato sofreu com os avanços do Sampaio Corrêa pelo setor. Investindo naquele setor, o time de Saquarema chegou ao seu primeiro gol no Carioca deste ano aos 35 minutos. Max deu um drible, deixou Lobato no chão, invadiu a área e cruzou para Pernão só empurrar para o gol.

No segundo tempo, Carlos Leiria, técnico do sub-23 e que está à frente do profissional como interino, mexeu no Botafogo para tentar o empate. Com vantagem no placar, o time da casa procurou cadenciar mais o jogo. O segundo gol do Sampaio Corrêa saiu após uma cobrança de escanteio. O lateral Guilherme subiu na primeira trave e cabeceou para o gol.

O jogo estava sob controle de Sampaio Corrêa e parecia definido, quando Ryan foi expulso por uma entrada violenta aos 42 minutos. Após revisão do VAR, o cartão vermelho deixou o time da casa com um a menos. O Botafogo conseguiu seu gol logo na sequência. Aos 43 minutos, Serafim aproveitou a sobra após a cobrança de escanteio e marcou.

Nos 7 minutos de acréscimo, o Botafogo acertou a bola na trave antes de o goleiro Zé Carlos fazer falta em Yarlen para evitar o gol de empate e também ser expulso. Sem possibilidade de novas substituições, o zagueiro Marreta foi para o gol.

O Botafogo pressionou em busca do empate. No último lance do jogo, o goleiro Raul foi para a área do Sampaio Corrêa, mas o 2 a 1 no placar permaneceu e o Botafogo amargou sua segunda derrota em três jogos no Carioca.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 X 1 BOTAFOGO

SAMPAIO CORRÊA - Zé Carlos; Lucas (Luan Gama), Marreta, Thuram e Guilherme; Dantas, Alexandre (Agu), Max; Pernão (Pablo), Octávio (Vinicius Kanu) e Elias (Ryan). Técnico: Josimar Ferreira (auxiliar).

BOTAFOGO - Raul; Newton, Kawan (Kauan Lindes), Serafim e Rafael Lobato (Lucyo); Patrick de Paula, Kauê Rodrigues (Kauê Leonardo) e Vitinho; Yarlen, Kayke (Valim) e Matheus Nascimento (Adamo). Técnico: Carlos Leiria (interino)

GOLS - Pernão, aos 32 minutos do primeiro tempo, e Guilherme, aos 28 minutos, e Serafim aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Lobato, Serafim, Patrick de Paula e Carlos Leiria (Botafogo); Thuram, Marreta e Elias (Sampaio Corrêa).

CARTÕES VERMELHOS - Ryan e Zé Carlos (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Lucas Neves Borja de Almeida.

PÚBLICO - 1.403 torcedores.

LOCAL - Estádio Lourivaldão, em Saquarema (RJ).