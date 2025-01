Boavista x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Carioca

Após duas rodadas e dois empates em São Januário, o Vasco da Gama visitará o Boavista neste domingo pela terceira rodada da Taça Guanabara. O confronto será realizado no estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ), a partir das 19 horas, no horário de Brasília.

Onde assistir: o jogo será transmitido pelo canal Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Com um time formado por muitos atletas da base e outros que estão fora dos planos para 2025 , o Cruz-Maltino não alcançou a vitória sobre Nova Iguaçu e Bangu. O time estreou com o placar de 1 a 1 e, na última quinta-feira, ficou sem gols diante do Bangu. As cobranças aumentaram sobre a comissão técnica e o time deve ter mudanças para o confronto deste domingo.

Jogadores como Jair, Paulinho e Maxime Dominguez, que entraram no decorrer da partida contra o Bangu, podem iniciar o duelo em Saquarema como titulares. Outros atletas do elenco principal, que vem trabalhando com o técnico Fábio Carille e vai estrear na temporada na quarta rodada, contra o Madureira, podem ser opções no banco de reservas.

Com uma vitória sobre o Flamengo na estreia e uma derrota para o líder Maricá, o Boavista aparece na quinta posição, com três pontos. O Vasco é o oitavo com dois.

FICHA TÉCNICA



BOAVISTA X VASCO

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)



Data: Domingo, 19 de janeiro de 2025



Hora: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo



Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Victor Augusto Camões de Abreu



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

BOAVISTA: André Luiz; Vítor Ricardo, Gabriel Caran, Xandão e Mascarenhas; Caetano, Zé Mateus e Marthã; Matheus Alessandro, Raí e Zé Vítor



Técnico: Cláudio Zanardi

VASCO: Daniel Fuzato, Paulinho, Souza, Luiz Gustavo e Victor Luis; Zé Gabriel (De Lucca), Jair, Paulinho, JP e Maxime Dominguez; GB



Técnico: Ramon Lima