Zagueiro do Palmeiras vai da Copinha a provável titular de Abel em 12 dias

Do UOL, em São Paulo

Benedetti começou 2025 como um dos líderes do Palmeiras na Copinha, mas em 12 dias ele mudou de "status" e pode começar a partida da equipe principal contra o Noroeste, pelo Paulistão, como titular neste sábado (18), com transmissão do UOL Play.

Mudança planejada

Benedetti não é uma "surpresa" na equipe profissional. Abel Ferreira já havia adiantado no fim de 2024 que promoveria o zagueiro junto com o volante Figueiredo e os atacantes Luighi e Thalys ao time de cima.

A oportunidade como titular, no entanto, era algo inesperado. Benedetti surgia como opção em um setor que tinha Gustavo Gómez, Murilo, Vitor Reis, Naves e Michel, mas o cenário mudou após a venda do terceiro da lista para o Manchester City e um problema na perna direita sentido pelo quarto na estreia contra a Portuguesa.

O "gelo" já foi quebrado. O zagueiro foi o escolhido por Abel Ferreira para substituir Naves quando o defensor sentiu o incômodo na última quarta-feira. Ele teve pouco trabalho diante de uma Portuguesa quase inoperante.

Benedetti deve formar dupla de zaga com Gustavo Gómez. A tendência é que Murilo seja poupado e, por isso, a vaga está disponível para a cria da base, que tem 18 anos.

A provável estreia como titular acontecerá em casa. Benedetti é natural de Bauru, onde fica o estádio Alfredo de Castilho, do Noroeste, adversário da vez.

Sou nascido em Bauru e minha família mora em Lençóis Paulista. Estar com meus pais, com meus amigos e com meus parentes me vendo será uma grande honra. Benedetti

Ritmo de jogo em dia

Benedetti, diferente da maioria do elenco profissional do Palmeiras, já tem ritmo de jogo em 2025. O defensor foi titular nos dois primeiros jogos do Palmeiras na Copinha.

O zagueiro marcou um dos gols do massacre palmeirense sobre o Náutico-RR por 9 a 0, no dia 3 de janeiro, na estreia na Copinha. Depois, teve atuação segura no 5 a 0 sobre o Santa Cruz-AC, em 6 de janeiro.

Benedetti passou a treinar com o elenco profissional logo na reapresentação da equipe. Ele participou de exames e testes físicos no dia 7 de janeiro e não voltou mais para o time da Copinha.