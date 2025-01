Bayer Leverkusen conquista oitava vitória seguida e mantém perseguição ao líder no Alemão

Contanto com o apoio de sua torcida, o Bayer Leverkusen fez a sua parte na rodada deste sábado do Campeonato Alemão ao derrotar o Borussia Monchengladbach por 3 a 1. Com o resultado positivo, a equipe do técnico Xabi Alonso chegou a oito vitórias seguidas, soma 41 pontos, se mantém na segunda posição, de olho no Bayern de Munique, líder com 45.

Florian Wirtz foi o artilheiro do confronto ao balançar as redes duas vezes. Patrik Schick completou o marcador anotando o terceiro gol. Tim Kleindienst descontou para os visitantes.

As duas equipes voltam a campo pela competição no próximo final de semana. Em confronto que vai valer pela 19ª rodada. O Bayer Leverkusen visita o RB Leipzig no sábado, disposto a seguir o embalo no torneio. Já o Borussia, que ocupa a 11ª posição com 24 pontos, recebe o Bochum atrás da reabilitação.

No jogo, o meia-atacante Florian Wirtz abriu o caminho para a vitória em jogada individual ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, ele ampliou a contagem em cobrança de pênalti, fazendo 2 a 0 aos 15 minutos.

A vitória já estava assegurada, mas Patrik Schick fez questão de deixar a sua marca. Aos 29, ele acertou uma bela finalização e marcou o terceiro do Bayer Leverkusen. Nos acréscimos, o Borussia Monchengladbach conseguiu descontar. Tim Kleindienst acertou um voleio e deu números finais à partida.