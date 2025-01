Autor do gol, Kauã Elias valoriza reação do Fluminense contra o Maricá

O Fluminense não desistiu, lutou até o fim e arrancou o empate por 1 a 1 com o Maricá, neste sábado, em Moça Bonita, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Kauã Elias, de pênalti, marcou para o Flu. Ele enalteceu a reação do time, que ainda não venceu no Estadual.

"É uma preocupação o time não ter conseguido vencer, mas é melhor sair com um ponto do que com nem um. O gramado dificulta muito as coisas, mas a gente conseguiu o empate, foi um resultado melhor do que uma derrota. Então a gente vai continuar trabalhando para que a gente possa sair com a vitória nos próximos jogos", disse Kauã Elias.

Sangue gelado do @kauaaelias pra empatar o jogo em Bangu! pic.twitter.com/lbCbV00Yz8 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 19, 2025

O jovem centroavante, de 18 anos, vai ser o camisa 9 do Fluminense em 2025. Ele herdou o número após a ida de John Kennedy para o Pachuca, do México.

"Primeiro gol e primeira partida (com a camisa 9). Agradeço a Deus pela oportunidade de estar com a 9, de ter feito o gol, mas acho que a gente não está satisfeito. A gente quer a vitória e quer voltar com a vitória no próximo jogo, se Deus quiser", afirmou o centroavante.

Com o empate, o Fluminense agora tem dois pontos e está na décima colocação do Campeonato Carioca. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta a Portuguesa, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Luso-Brasileiro.