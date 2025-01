Arsenal cede empate contra o Aston Villa e tropeça no Campeonato Inglês

O Arsenal perdeu a chance de ficar perto do líder Liverpool no Campeonato Inglês na tarde deste sábado. Jogando no Emirates Stadium, os donos da casa empataram com o Aston Villa por 2 a 2.

We draw at the Emirates after a big second half ?#ARSAVL pic.twitter.com/ZcVQPiTeci ? Aston Villa (@AVFCOfficial) January 18, 2025

O Aston Villa, provisoriamente, sobe para a quinta posição com 36 pontos e aguarda o jogo do Chelsea para definir a sua posição na tabela. Ainda vice-líder, o Arsenal soma 44 pontos, dependendo da derrota ou empate do Nottingham Forrest para permanecer na segunda colocação.

Nesta terça-feira, o Aston Villa irá até a França para enfrentar o Monaco pela 7ª rodada da Champions League, às 14h45 (de Brasília). Pela mesma competição, o Arsenal volta aos gramados nesta quarta-feira contra o Dínamo Zagreb, da Croácia, às 17h.

O jogo

A partida começou bem movimentada, com o Arsenal mais presente no campo de ataque, mas sofrendo com alguns contra-ataques do Aston Villa. Aos 34 minutos, os Gunners abriram o placar com Martinelli, após assistência do atacante Trossard. Os visitantes sentiram o gol do brasileiro, deixando a equipe de Arteta controlar o restante da primeira etapa do jogo.

Na volta do segundo tempo, os donos da casa continuaram a dominar o jogo, não deixando o adversário sair para o ataque. Então, aos 9 minutos, com outra assistência do belga, Havertz ampliou o placar para o Arsenal. No entanto, o Aston Villa reagiu rapidamente: aos 14 minutos, Tielemans diminuiu para os visitantes e, aos 22, Watkins igualou a partida.

Com o jogo novamente em aberto, os Gunners continuaram no ataque e ainda tiveram um gol anulado, após o chute desviar na mão de Havertz.