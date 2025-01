Amigo e sucessor! Makhachev pode superar recorde de Khabib com vitória no UFC 311

Número um peso-por-peso do Ultimate na atualidade, Islam Makhachev tem a chance de ampliar ainda mais seu legado no MMA profissional neste sábado (18), na luta principal do UFC 311, em Los Angeles (EUA). Afinal de contas, caso desbanque Renato 'Moicano', escalado de última hora para o lugar de Arman Tsarukyan, lesionado, o wrestler russo se tornará o peso-leve (70 kg) com o maior número de defesas de título da história da liga presidida por Dana White, com quatro ao todo. E o recorde, caso alcançado, seria ainda mais simbólico, já que o campeão deixaria para trás simplesmente o seu mentor no esporte: Khabib Nurmagomedov.

E para tornar o contexto ainda mais especial, Khabib estará no corner de Makhachev, auxiliando seu pupilo durante o combate diante do brasileiro. Com três defesas de cinturão cada, os russos lideram a estatística dentro dos pesos-leves do UFC, ao lado dos americanos B.J. Penn e Benson Henderson. Apontada como a categoria mais populosa e, consequentemente, disputada dentre todas, a divisão até 70 kg pode ter, pela primeira vez em anos, um campeão isolado em números de defesas de título bem-sucedidas.

Khabib: de amigo a treinador

Membros do chamado 'clã do Daguestão', Makhachev e Khabib cresceram juntos, como indivíduos e atletas. No meio dos esportes de combate, ambos tinham na figura de Abdulmanap Nurmagomedov, pai de Khabib, seu maior referencial. Entretanto, com a morte do veterano, em 2020, a configuração da equipe sofreu algumas mudanças significativas.

Sem motivação para seguir competindo sem a presença de seu maior incentivador, Khabib pendurou as luvas meses após o falecimento de seu pai. A medida, à época, surpreendeu, já que o russo se aposentou no auge, logo após defender pela terceira vez o cinturão dos leves do UFC. Desde então, 'The Eagle', como é conhecido, herdou o lugar que era de seu pai e se tornou o responsável por guiar os atletas de seu clã, agora na função de treinador.

Desta forma, Khabib passou de ex-parceiro de treinos e amigo para o posto de treinador e mentor de Makhachev, auxiliando seu pupilo na ascensão dentro do UFC, que também culminou no seu título e dominância atual. E, curiosamente, esse era exatamente o plano de Abdulmanap. Defensor de aposentadorias consideradas precoces para a média do MMA, o pai de Khabib projetava uma linha de campeões russos em sequência, iniciando por seu filho, passando por Makhachev e, posteriormente, culminando em Usman Nurmagomedov - atual campeão peso-leve do Bellator, de apenas 26 anos.

Aparentemente, seu filho herdou tal projeto e pretende concretizá-lo em sua plenitude. E, desta forma, sem nenhum tipo de vaidade ou ego, Khabib pode estar, diretamente ou indiretamente, ajudando Makhachev a superar seu próprio legado dentro do UFC. Mas, em contrapartida, o ex-campeão ajuda a ampliar ainda mais a dominância de seu clã na principal liga de MMA do mundo, um dos maiores desejos de seu falecido pai.

Ranking peso-por-peso e sombra de Jon Jones

Do ponto de vista de Makhachev, uma vitória no UFC 311 também é crucial para outro objetivo: se manter na soberania do ranking peso-por-peso, que independe de categoria. Com a sombra de Jon Jones, número 2 da listagem e atual campeão peso-pesado, o wrestler russo provavelmente perderia o posto de liderança caso fosse derrotado por Renato Moicano. As 'odds' (probabilidades), ao menos, jogam a favor do pupilo de Khabib, que desponta como franco favorito contra o desafiante brasileiro.

Missão dupla para Khabib

Além de conduzir Islam até sua melhor versão possível, a fim de defender seu cinturão contra Moicano, Khabib terá outra grande missão no UFC 311: ajudar seu primo a se tornar campeão. Afinal de contas, no 'co-main event' da noite, Umas Nurmagomedov, na posição de desafiante, enfrentará o campeão Merab Dvalishvili pelo título linear dos pesos-galos (61 kg). Sendo assim, caso tudo saia conforme o planejado pelo ex-lutador e atual treinador, o clã do Daguestão pode garantir dois campeões simultâneos na organização após o evento.

