Abel põe Thalys à frente de Flaco López no Palmeiras: Dificuldades notórias

Na opinião de Abel Ferreira, Thalys é o melhor centroavante no elenco do Palmeiras neste momento.

O UOL transmite 91 jogos do Campeonato Paulista 2025! Para assinar o pacote UOL Play Futebol por 3x de R$ 29,90, clique aqui

O que aconteceu

Flaco López com 'dificuldades'. Abel Ferreira afirmou que o atacante argentino, artilheiro do Palmeiras em 2024 com 22 gols, está com 'dificuldades notórias'.

Abel Ferreira cobrou mais vontade de Flaco López. Apesar disso, o comandante palmeirense admitiu que a lesão no nariz está atrapalhando tecnicamente o atacante.

Thalys estreou como profissional diante da Portuguesa, na primeira rodada. Contra o Noroeste, ele começou a partida no banco, e entrou no lugar de Luighi, na etapa complementar, marcando o gol de empate do Palmeiras - com assistência de López.

Apesar dos elogios a Thalys, Abel disse que o Palmeiras precisa de um centroavante. O Palmeiras já contratou dois atacantes - Facundo Torres e Paulinho -, mas ainda busca um camisa 9 no mercado.

O Thalys nesse momento é nosso melhor centroavante. O López está com dificuldades notórias. Precisamos mais dele, mais vontade. Ele também teve um problema no nariz, o que gera dificuldades. A máscara atrapalha um pouco na parte técnica. Mas precisamos demais deles. Precisamos que a preparação seja igual para escolhermos os melhores.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.