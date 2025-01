Zubeldía cobra elenco do São Paulo em treino desta sexta-feira; saiba detalhes

A sexta-feira de trabalho do elenco do São Paulo foi de cobrança. O técnico Luis Zubeldía reuniu seu elenco antes do coletivo, uma das atividades do treino em Orlando, nos EUA, e manifestou sua insatisfação com o desempenho da equipe tricolor nos últimos jogos.

Zubeldía parece ter se incomodado bastante com o gol sofrido no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, na última quarta-feira, logo aos 30 segundos de partida. A performance do São Paulo nos últimos jogos da temporada passada foi outro fator que levou o treinador argentino a subir o tom na conversa com os atletas.

Trabalhando na maioria dos dias em dois períodos, o elenco do São Paulo retorna aos trabalhos ainda nesta sexta-feira, à noite, para um treinamento aberto ao público.

O foco do time tricolor agora está voltado para o Flamengo, seu adversário do próximo domingo, às 17h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, pela FC Series. Após essa partida, o São Paulo encerra sua pré-temporada em território norte-americano.

A estreia oficial do São Paulo na temporada acontece na próxima segunda-feira, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista. Por isso, dez atletas retornaram ao Brasil antecipadamente para reforçar a equipe que disputará o primeiro jogo do Estadual.