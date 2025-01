Veja quais são os planos do Palmeiras para a zaga com iminente saída de Vitor Reis

O Palmeiras está prestes a sofrer uma perda importante no seu sistema defensivo. O jovem zagueiro Vitor Reis está em vias de ser oficializado como reforço do Manchester City, da Inglaterra, e abrirá uma lacuna no elenco alviverde. Segundo o técnico da equipe, Abel Ferreira, este espaço deverá ser preenchido.

Atualmente, o plantel do Verdão conta com quatro opções para a posição: os veteranos Gustavo Gómez e Murilo, o jovem Naves e o recém-promovido ao profissional, Benedetti.

A tendência é que o clube vá ao mercado para repor a saída de Vitor Reis. Pelo menos, este é o pedido de Abel Ferreira. Em entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o treinador lamentou a saída do garoto e disse que o grupo precisará de mais uma peça para o setor.

"Os zagueiros que temos agora são Gomez, Murilo, Benedetti e Naves. Vamos precisar de mais um. Talvez vendemos o Vitor porque falei mais do que devia com algumas pessoas. Uma tarde bem passada, você fala bem dos seus jogadores e eles são vendidos. É um miúdo com valores, tem o pacote completo. Lamento a saída dele porque ficaremos mais fracos, mas reconheço que não podemos recusar uma proposta dessas", afirmou.

"É dar os parabéns à Leila, tinham que pagar muito bem para levar esse jogador. Tinha que ser assim porque ele é muito bom. Vai ter um dos melhores treinadores do mundo, é um clube top. Vai ser muito bom para ele e ele merece. Não há como competir com esses gigantes da Europa. Contra esses valores, não há o que fazer", concluiu.

O Palmeiras está muito perto de concluir a venda de Vitor Reis ao Manchester City por cerca de 35 milhões de euros (R$ 218 milhões). A ideia da diretoria alviverde era manter o atleta pelo menos até a disputa do Mundial de Clubes, mas uma nova proposta do clube britânico mudou os planos.

Caso a contratação seja oficializada, Vitor Reis se tornará o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, superando Beraldo, que se transferiu do São Paulo para o Paris Saint-Germain (PSG) por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões no câmbio da época), em 2023.

Ele era visto como peça importante no elenco e contava com a confiança do técnico Abel Ferreira. O jovem fez sua estreia no profissional do Palmeiras na última temporada e disputou 22 jogos pela equipe, o que já foi suficiente para atrair a atenção de clubes europeus. O jogador chegou a marcar dois gols, o primeiro sobre o Corinthians, em sua primeira chance como titular.

Sem Vitor Reis, o Alviverde segue os preparativos para o seu próximo compromisso no Paulistão, contra o Noroeste. O duelo, válido pela segunda rodada do Estadual, está agendado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.