Vasco desperdiça pênalti, empata com o Bangu e continua sem vencer no Carioca

O Vasco empatou sem gols com o Bangu nesta quinta-feira, em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, e continua sem vencer no Estadual. O Gigante da Colina parou no goleiro Victor Brasil, que pegou pênalti cobrado por Jair na reta final e foi protagonista com outras defesas. Parte da torcida vaiou o time depois do apito final.

O duelo com o Bangu marcou a estreia do goleiro Daniel Fuzato, um dos reforços do Vasco para a temporada. O técnico Ramon Lima ainda colocou Souza improvisado na zaga e JP no time titular. Lyanco e Alegria foram reforçar o time nas oitavas de final da Copinha, contra o Flamengo-SP. Jair, Paulinho, Maxime Dominguez e Jean David, do elenco principal, entraram no segundo tempo.

Após iniciar o campeonato com empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, o Vasco tem dois pontos e está na oitava colocação do Carioca. Já o Bangu somou o primeiro ponto e figura na lanterna, já que foi derrotado pela Portuguesa na estreia.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Boavista, neste domingo, às 19h (de Brasília), em Bacaxá. Já o Bangu recebe o Volta Redonda às 20h do mesmo dia, no Estádio Moça Bonita.

Aos 40 minutos, após cobrança de escanteio, GB cabeceou e a bola bateu na mão de João Felipe, resultando em pênalti. Jair cobrou, mas parou em Victor Brasil. O goleiro ainda trabalhou nos acréscimos em finalização de Jean David e garantiu o 0 a 0 em São Januário.

FICHA TÉCNICA



VASCO 0 X 0 BANGU

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 16/01/2025, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Público: 6.384 presentes



Árbitro: Jodis Nascimento de Souza



Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares



VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus



Cartão amarelo: Moretti e João Felipe (Bangu) e Serginho (Vasco)

VASCO: Daniel Fuzato; Paulinho, Souza, Luiz Gustavo e Victor Luis; Zé Gabriel (Jair), De Lucca (Maxime Dominguez), Bruno Lopes (Jean David), JP (Paulinho) e Serginho (Andrey); GB.



Técnico: Ramon Lima.

BANGU: Victor Brasil; Hygor, Kevem (Admilton), Yuri Garcia e Vitinho; André Castro, Moretti (João Felipe), Raphael Augusto (Léo Pedro) e Lucas Nathan (Ruan); Macário (Fabinho) e Rafael Carioca.



Técnico: Júnior Martins.