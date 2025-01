Tsarukyan fica de fora e Renato Moicano herda disputa de título no UFC 311; entenda

Uma importante e inesperada mudança de última hora foi anunciada durante a pesagem oficial do UFC 311, realizada nesta sexta-feira (17), na Califórnia (EUA). Escalado para enfrentar o campeão peso-leve (70 kg) Islam Makhachev, pelo título da divisão, na luta principal do evento, o Arman Tsarukyan foi retirado da disputa e substituído pelo brasileiro Renato Moicano.

A notícia foi confirmada por Dana White através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). De acordo com o presidente do Ultimate, Tsarukyan, que sequer subiu na balança da pesagem nesta sexta-feira, pediu para deixar o card do UFC 311 devido a fortes dores nas costas causadas por uma lesão.

Moicano, que originalmente enfrentaria Beneil Dariush no card principal do UFC 311, pesou 70,3 kg - dentro do limite exigido para disputas de título na divisão dos leves. O campeão Makhachev, por sua vez, cravou 70 kg na balança e confirmou sua quarta defesa de cinturão desde que passou a ocupar o trono da categoria, em 2022.

Recompensa

Ainda que por conta de circunstâncias externas, o 'title shot' para Renato Moicano chega como uma espécie de recompensa para a trajetória recente do brasileiro, que venceu seis de suas últimas sete lutas - cinco delas pela via rápida. O destaque do brasileiro, atual 10º colocado no ranking peso-leve, também é notado fora do octógono, com o aumento significativo de sua popularidade entre os fãs nos últimos tempos.

Merab vs Umar confirmado

Já o 'co-main event' segue o mesmo, sem nenhuma surpresa. Protagonistas da segunda luta em importância do card do UFC 311, Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov cumpriram com o esperado nesta sexta-feira e confirmaram a disputa pelo título dos galos (61 kg). Primeiro a subir na balança, o campeão georgiano marcou 60,7 kg. Já o desafiante russo pesou cerca de 500 gramas acima do rival.

Esquadrão Brasileiro

Além de Moicano, os outros quatro representantes do 'Esquadrão Brasileiro' escalados para o UFC 311 também cumpriram com suas obrigações na pesagem. Raoni Barcelos subiu na balança com 61,4 kg e confirmou sua luta contra o promissor Payton Talbott, que registrou a mesma marca do carioca.

Quem também marcou o mesmo peso do adversário deste sábado foi Diego Ferreira. O brasileiro cravou 70,7 kg, assim como Grant Dawson, seu oponente. Por sua vez, Jailton Malhadinho registrou 106,6 kg na balança - aproximadamente 1 kg acima do seu rival no UFC 311, Serghei Spivac. E, por fim, a capixaba Karol Rosa pesou 61,4 kg, 200 gramas a mais que a argentina Ailín Pérez.

Confira os resultado da pesagem oficial do UFC 311

Islam Makhachev (70 kg) vs (70,3 kg) Renato Moicano

Merab Dvalishvili (60,7 kg) vs (61,2 kg) Umar Nurmagomedov

Jiri Prochazka (92,7 kg) vs (93,2 kg) Jamahal Hill

Kevin Holland (83,2 kg) vs (83,6 kg) Reinier de Ridder

Payton Talbott (61,4 kg) vs (61,4 kg) Raoni Barcelos

Jailton Malhadinho (106,6 kg) vs (105,6 kg) Serghei Spivac

Bogdan Guskov (93,2 kg) vs (90,7 kg) Billy Elekana

Grant Dawson (70,7 kg) vs (70,7 kg) Diego Ferreira

Zachary Reese (84,1 kg) vs (83,9 kg) Azamat Bekoev

Karol Rosa (61,4 kg) vs (61,2 kg) Ailín Pérez

Rinya Nakamura (61,4 kg) vs (61,7 kg) Muin Gafurov

Ricky Turcios (61,7 kg) vs (61,2 kg) Bernardo Sopaj

Tagir Ulanbekov (56,9 kg) vs (56,9 kg) Clayton Carpenter

