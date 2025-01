Tour da Taça do Mundial de Clubes passará por São Paulo e Rio

Nesta sexta-feira, a FIFA lançou um evento para o novo Mundial de Clubes, uma turnê pelo mundo para exibir a taça oficial do torneio, que passará pelas cidades de origem de todos os 32 clubes participantes do campeonato, entre eles os brasileiros Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

"Em mais de 140 dias, passando por 29 cidades em 20 países, esta será uma jornada épica para o troféu e para um torneio que está abrindo novos caminhos e redefinindo o futebol de clubes global, e começamos isso em grande estilo", disse o Presidente da FIFA, Gianni Infantino.

A apresentação do evento está sendo realizada na The Landmark, a principal loja da Tiffany & Co, localizada na tradicional quinta avenida da cidade. A estreia da tour contou com alguns ídolos e estrelas, como Javier Zanetti, Michael Ballack e Francesco Totti, além do brasileiro Felipe Melo, que esteve no evento representando o Fluminense.

Junto ao Presidente da FIFA, estava presente o Secretário-Geral da FIFA, Mattias Grafström, e estiveram acompanhados por presidentes, CEOs e convidados dos clubes participantes, representantes dos parceiros comerciais e de mídia da FIFA, incluindo a emissora global exclusiva do torneio, DAZN, além da liderança da Tiffany & Co.

"A Turnê do Troféu da FIFA Club World Cup permitirá que jogadores, treinadores e torcedores de todo o mundo vejam ao vivo o troféu mais cobiçado de futebol de clubes no mundo, levando sua paixão e unindo-os na empolgação e no sonho de se tornarem os primeiros vencedores da nova FIFA Club World Cup.", afirmou o Presidente.

O troféu do Mundial de Clubes agora viajará para a Europa, iniciando uma turnê de 147 dias por 20 países e 29 cidades, começando em Lisboa, Portugal. Durante a turnê, terão percursos de Manchester a Tóquio, do Rio de Janeiro a Casablanca, e após cinco meses culminará em Miami, a tempo para a partida de abertura do torneio no dia 14 de junho de 2025, quando o Inter Miami CF enfrentará o Al Ahly FC no Hard Rock Stadium.