'Lutando muito pela renovação', diz Talles Magno sobre futuro no Corinthians

Autor de um dos gols da vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o atacante Talles Magno deseja permanecer no clube alvinegro por muito tempo. Pelo menos é isso o que ele mesmo disse após a estreia do Timão no Estadual.

O jogador foi contratado pela equipe do Parque São Jorge em meados de agosto do ano passado. Ele veio por empréstimo do New York City, dos EUA, até julho de 2025. O Timão tem opção de prorrogação e preferência de compra.

Talles disse que, se depender de sua vontade, permanecerá no Corinthians por "muito tempo". Ele disse que está "lutando muito" para seguir no clube.

"O torcedor pode ficar tranquilo porque, se for por mim, com certeza vou querer ficar no Corinthians. Vou querer estar aqui por muito tempo. Estamos lutando muito por essa renovação, ainda não tem nada certo, mas estamos trabalhando para que eu possa ficar", afirmou o atacante.

Revelado pelo Vasco, o atleta de 22 anos soma, ao todo, 20 partidas com a camisa do Corinthians. Ele marcou quatro gols e ainda distribuiu três assistências.

A tendência é que ele seja novamente titular da equipe na segunda rodada do Paulistão, contra o Velo Clube. O duelo está marcado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, e marcará a estreia do time de Ramón Díaz em casa nesta temporada.

