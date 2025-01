Seleção Belga anuncia demissão do técnico Domenico Tedesco

Na manhã desta sexta-feira, a seleção da Bélgica comunicou em seu site oficial que o ítalo-alemão Domenico Tedesco não é mais treinador da equipe nacional. O país decidiu demiti-lo após um ano e dez meses no cargo. Ele não se classificou para o mata-mata da Liga das Nações e caiu nas oitavas de final da Eurocopa 2024.

Através de nota oficial no X, a conta oficial da Seleção Belga postou um agradecimento pela dedicação. "A seleção nacional encerra seu capítulo com Domenico Tedesco. Obrigado, Domenico, por seu comprometimento e paixão nos últimos dois anos. Desejamos a você tudo de melhor para o futuro!", publicou a conta dos Red Devils.

The national team ends its chapter with Domenico Tedesco. Thank you, Domenico, for your commitment and passion over the last two years. We wish you all the best for the future! pic.twitter.com/nKElQuYoKc ? Belgian Red Devils (@BelRedDevils) January 17, 2025

No comando da Seleção desde março de 2023, Tedesco começou bem, não perdendo nenhuma partida nas eliminatórias para a Euro e nos amistosos de preparação para o torneio, com 13 jogos, nove vitórias e quatro empates. Porém, após uma Eurocopa abaixo das expectativas, caindo nas oitavas de final, o técnico não conseguiu manter o desempenho, vencendo apenas duas partidas nas 11 restantes.

Apesar de um início com bons resultados na seleção, o clima na Bélgica nunca esteve em calma, com Domenico no comando. Após a não convocação de Courtois, goleiro do Real Madrid, para a Eurocopa 2024, o arqueiro publicou em suas redes que estaria se afastando da equipe nacional enquanto Tedesco fosse técnico. É provável que, com a saída do treinador, o goleiro se reintegre à Seleção Belga.

Com problemas nos vestiários e maus resultados, com a seleção quase sendo rebaixada para a segunda divisão da Liga das Nações, a direção da Seleção Belga decidiu por iniciar o ciclo da Copa do Mundo 2026 com outro técnico. Philippe Clement, Thierry Henry e Rudi Garcia são os favoritos para assumir o cargo. A Bélgica está no Grupo J das Eliminatórias da Copa, com Cazaquistão, Liechtenstein, Macedônia do Norte e País de Gales.