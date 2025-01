SBT Nordeste transmite Náutico x Ceará e CRB x Vitória na próxima quarta-feira

A Copa do Nordeste terá início na próxima semana e, já na primeira rodada, grandes confrontos estão programados. O SBT Nordeste transmitirá duas dessas partidas na quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília).

Ainda em busca do primeiro título da competição, o Náutico enfrentará o tricampeão Ceará. A partida, que será disputada no Estádio dos Aflitos, será transmitida pela TV Jornal Recife e TV Jornal Caruaru, em Pernambuco; TV Jangadeiro, no Ceará; TV Borborema, na Paraíba; TV Cidade Verde, no Piauí; TV Difusora, no Maranhão; TV Ponta Negra, no Rio Grande do Norte; e TV Tambaú, em João Pessoa.

Enquanto isso, no Estádio Rei Pelé, o CRB também iniciará sua luta pela conquista inédita diante do Vitória, maior campeão da Copa do Nordeste, ao lado do Bahia, com quatro títulos. O jogo será exibido pela TV Aratu, na Bahia, e TV Ponta Verde, em Alagoas.