São Paulo defende bom aproveitamento nos últimos cinco jogos contra o Flamengo; confira

O São Paulo enfrenta o Flamengo neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no Chase Stadium, pela FC Series, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos. O Tricolor defende um bom aproveitamento nos últimos cinco jogos contra a equipe carioca, com três vitórias, um empate e apenas uma derrota.

No último encontro entre os dois clubes, no dia 3 de agosto, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, no Morumbis, o São Paulo levou a melhor por 1 a 0, com gol de Jonathan Calleri. Antes disso, ainda pela segunda rodada da competição, no dia 14 de abril, o Flamengo venceu por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Nicolás de la Cruz e Luiz Araújo. Ferreirinha descontou.

São Paulo e Flamengo também se enfrentaram na última rodada do Brasileirão de 2023. Luciano marcou o único gol da partida e garantiu a vitória para o São Paulo, no Morumbis.

Além disso, as duas equipes decidiram a Copa do Brasil daquela temporada. Na partida de ida, no Maracanã, Calleri garantiu a vitória do Tricolor. Depois de um empate por 1 a 1 na volta, com gols de Bruno Henrique e Nestor, o São Paulo conquistou o título pela primeira vez em sua história, dentro do Morumbis.

A partida deste domingo vai encerrar a pré-temporada da equipe do técnico Luis Zubeldía nos EUA. Em seguida, o Tricolor volta suas atenções para a disputa do Campeonato Paulista.