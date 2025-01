Santos 'usa' Pelé, sugere empréstimo e está otimista pela volta de Neymar

O Santos está mais otimista pela sonhada volta de Neymar.

O que aconteceu

O Santos conversa com Neymar sobre um empréstimo de seis meses junto ao Al-Hilal. A informação foi inicialmente publicada pelo GE.

O Peixe pagaria parte do salário do craque e já tentaria costurar um acordo mais longo a partir do segundo semestre de 2025. O contrato na Arábia Saudita termina em junho.

Recuperado de cirurgia no joelho, Neymar está sem espaço no Hilal e deseja jogar mais. O técnico Jorge Jesus disse que não deve inscrever o meia-atacante na Liga Saudita. A seleção brasileira enfrentará Argentina e Colômbia em março e o camisa 10 gostaria de ser convocado por Dorival Júnior.

Como a rescisão é considerada complicada por conta dos valores e cláusulas, o Santos tenta um "atalho" com o empréstimo. A ideia é convencer Neymar para depois negociar com o Al-Hilal.

Fontes do Peixe ouvidas pelo UOL adotam tom de otimismo. O clube até paralisou algumas negociações com atacantes para saber se poderá contar com Neymar.

O Santos mantém contato frequente com Neymar Pai e com o advogado da família, Gustavo Xisto. A relação do presidente Marcelo Teixeira com Neymar Pai é ótima.

O Peixe, inclusive, contou com a ajuda de inteligência artificial para enviar um vídeo narrado por Pelé com motivos para Neymar retornar à Vila Belmiro.

A produção foi encomendada depois da entrevista de Jorge Jesus, quando o Santos entendeu que a chance de repatriar o Menino da Vila cresceu.

Com restrições financeiras, o Peixe oferece ser parceiro de Neymar em ações comerciais e conversa até sobre uma futura SAF santista com investimento e gestão de Neymar Pai.

Como o UOL publicou em novembro, o Santos tem um sinal verde de Neymar e entende que a volta do astro é uma questão de tempo. Se o empréstimo ou rescisão não ocorrerem agora, o Peixe espera o jogador no segundo semestre.

O Santos sabe do "namoro" com o Flamengo e de interesse de clubes da MLS, como o Chicago Fire, porém, entende que costurou uma relação sólida pela sonhada volta de Neymar. O Peixe crê que o momento está chegando.